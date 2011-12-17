معرفی زندگی امام سجاد (ع) بهترین راه مقابله با عرفانهای کاذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده در جمع ستاد برگزاری نخستین همایش ملی انوار عرفانی و اخلاقی امام سجاد (ع) ضمن تاکید بر اطلاع رسانی مطلوب این رویداد مهم در استان هرمزگان، اظهار داشت: همت و عزم دست اندرکاران ، مسئولان و فعالان حوزه فرهنگ و دین برای معرفی ابعاد مختلف زندگی و شخصیت امام سجاد (ع) در استان هرمزگان جزم شده و حوزه رسانه و مطبوعات نیز سهم مهم و قابل توجهی در این حرکت عظیم بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز انجام هر گونه فرهنگ سازی نیازمند اطلاع رسانی گسترده و وسیع است و معرفی زندگی و ابعاد مختلف شخصیتی امام سجاد (ع) به عموم مردم نیازمند اطلاع رسانی وسیع، مستمر و مداوم با مشارکت همه رسانه های ملی و محلی است.

دبیر نخستین همایش ملی انوار عرفانی ، اخلاقی امام سجاد (ع) ضمن تقدیر و تشکر از اهالی مطبوعات و رسانه استان هرمزگان، عنوان کرد: اصحاب رسانه استان هرمزگان در تمام برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی و دینی به خوبی و شایستگی وظیفه اطلاع رسانی خود را به انجام رسانده اند و امیدوارم تمامی امکانات و ظرفیتهای خود نیز در پوشش مناسب خبری نخستین همایش ملی انوار عرفانی و اخلاقی امام سجاد (ع) به کار گیرند.

مریدی زاده در ادامه به اهمیت آگاه سازی جامعه در خصوص عرفان های کاذب اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش و برجسته کردن زندگی امام سجاد (ع) و بلاخص کتاب صحیفه سجادیه این است که به شدت از سوی رسانه های غربی نسبت به معرفی و گسترش عرفان های کاذب و دروغین تبلیغ می شود و معرفی زندگی و آثار امام سجاد (ع) می تواند بهترین حربه در مقابل آنها باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: با توجه به اینکه جنگ نرم دشمنان از طریق رسانه ها صورت می گیرد بهترین وسیله برای مقابله با آنها نیز مطبوعات و رسانه های داخل کشور هستند و امیدوارم اطلاع رسانی این همایش به برگ زرینی در تاریخ خبر رسانی هرمزگان تبدیل شود.

وی از کمیته اطلاع رسانی همایش خواست تا کلیه اخبار و گزارشهای منتشر شده توسط مطبوعات در خصوص معرفی زندگی و شخصیت امام سجاد (ع) را بررسی و از فعالترین رسانه ها تقدیر شایسته صورت گیرد.