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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

حجت الاسلام مریدی زاده:

معرفی زندگی امام سجاد (ع) بهترین راه مقابله با عرفانهای کاذب است

معرفی زندگی امام سجاد (ع) بهترین راه مقابله با عرفانهای کاذب است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: معرفی زندگی و آثار امام سجاد (ع) همانند صحیفه سجادیه بهترین راه برای مقابله با گسترش عرفانهای کاذب در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده در جمع ستاد برگزاری نخستین همایش ملی انوار عرفانی و اخلاقی امام سجاد (ع) ضمن تاکید بر اطلاع رسانی مطلوب این رویداد مهم در استان هرمزگان، اظهار داشت: همت و عزم دست اندرکاران ، مسئولان و فعالان حوزه فرهنگ و دین برای معرفی ابعاد مختلف زندگی و شخصیت امام سجاد (ع) در استان هرمزگان جزم شده و حوزه رسانه و مطبوعات نیز سهم مهم و قابل توجهی در این حرکت عظیم بر عهده دارند.

وی ادامه داد: در دنیای امروز انجام هر گونه فرهنگ سازی نیازمند اطلاع رسانی گسترده و وسیع است و معرفی زندگی و ابعاد مختلف شخصیتی امام سجاد (ع) به عموم مردم نیازمند اطلاع رسانی وسیع، مستمر و مداوم با مشارکت همه رسانه های ملی و محلی است.

دبیر نخستین همایش ملی انوار عرفانی ، اخلاقی امام سجاد (ع) ضمن تقدیر و تشکر از اهالی مطبوعات و رسانه استان هرمزگان، عنوان کرد: اصحاب رسانه استان هرمزگان در تمام برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی و دینی به خوبی و شایستگی وظیفه اطلاع رسانی خود را به انجام رسانده اند و امیدوارم  تمامی امکانات و ظرفیتهای خود نیز در پوشش مناسب خبری نخستین همایش ملی انوار عرفانی و اخلاقی امام سجاد (ع) به کار گیرند.

مریدی زاده در ادامه به اهمیت آگاه سازی جامعه در خصوص عرفان های کاذب اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش و برجسته کردن زندگی امام سجاد (ع) و بلاخص کتاب صحیفه سجادیه این است که به شدت از سوی رسانه های غربی نسبت به معرفی و گسترش عرفان های کاذب و دروغین تبلیغ می شود و معرفی زندگی و آثار امام سجاد (ع) می تواند بهترین حربه در مقابل آنها باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: با توجه به اینکه جنگ نرم دشمنان از طریق رسانه ها صورت می گیرد بهترین وسیله برای مقابله با آنها نیز مطبوعات و رسانه های داخل کشور هستند و امیدوارم اطلاع رسانی این همایش به برگ زرینی در تاریخ خبر رسانی هرمزگان تبدیل شود.

وی  از کمیته اطلاع رسانی همایش خواست تا کلیه اخبار و گزارشهای منتشر شده توسط مطبوعات در خصوص معرفی زندگی و شخصیت امام سجاد (ع) را بررسی و از فعالترین رسانه ها تقدیر شایسته صورت گیرد.

کد مطلب 1485873

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