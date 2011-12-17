61 طرح تحقیقاتی در استان سمنان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله حسنی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 800 میلیون ریال در بخشهای منابع طبیعی، آبخیزداری، امور دام، دامپزشکی و اقتصادی و اجتماعی در استان سمنان اجرایی می شوند.

رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به اولویتهای کاری مربوط به تحقیقات منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: اولین اولویت کاری مربوط به سنجش استفاده از اراضی شوراست که بسیاری از اراضی حاشیه کویر در حال شور شدن است.



وی با بیان اینکه تأمین علوفه برای دامها و شناسایی دانه هایی که بیشترین تولید را در مرتع دارند اولویت بعدی کارها است، اضافه کرد: اولویتهای دیگر مربوط به آب می باشد تا گیاهانی را که با کمترین میزان آب، بیشترین رشد را دارند در عرصه های بیابانی پرورش دهیم.

به گفته وی، استفاده از دیم زاران کم بازده برای تولید علوفه و استفاده از طرح های تحقیقاتی بر روی گیاهانی که با کمترین مصرف آب بیشتری محصول و بازده را دارند از جمله موارد تحقیقاتی این مرکز عنوان است.



حسنی با اشاره به افتتاح پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان در سالجاری، اظهار داشت: وظیفه این پایگاه رصد کردن شرایط خشکسالی در بخش منابع طبیعی است.



رئیس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان ادامه داد: با فعالیت این پایگاه امکان تشخیص وضعیت خشکسالی در دروه های متناوب امکان پذیر می شود که با این کار خسارات ناشی از خشکسالی به صورت جدی کاهش خواهد یافت.