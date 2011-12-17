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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۲

شهرکی خبر داد:

تلفات جاده های خراسان رضوی 7.7 درصد کاهش یافت

تلفات جاده های خراسان رضوی 7.7 درصد کاهش یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی از کاهش تلفات جاده های درون و برون شهری استان به میزان 7.7 درصد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شهرکی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: با برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم تا پایان سال شاهد کاهش 10 درصدی این میزان تلفات باشیم.

وی با گرامیداشت 26 آذر روز ملی حمل و نقل، در مقایسه میزان جا به جایی کالا در استان در پایان دولت هشتم و دولت نهم گفت: این میزان از 13.5 میلیون تن در پایان دولت هشتم به 17.7 میلیون تن در پایان دولت نهم رسیده است.

وی ادامه داد: برنامهاین اداره کل آنست که از 22.5 میلیون تن جا به جایی کالا که در آخر سال 89 به ثبت رسیده است به آمار 30 میلیون تن تا پایان دولت دهم دست پیدا کنیم.

کد مطلب 1485875

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