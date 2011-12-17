به گزارش خبرگزاری مهر،حبیب الله عسگراولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری که در اجلاس دبیران استان‌های حزب مؤتلفه، سخن می‌گفت، با اشاره به حماسه نهم دی اظهار داشت: ‌بدون هیچ سابقه، ‌فرمان و حکمی،‌ حماسه عظیم نهم دی خلق شد لذا نهم دی بهترین فرصت برای وحدت ملی حول محور ولایت است.

وی ادامه داد: هیچ کس نمی تواند نهم دی را به خود نسبت دهد،نهم دی مظهر بصیرت ملی است.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: مردم متدین برای مقابله با استکبار و با تولی به ولایت و ریشه کن کردن فتنه در کشور به خیابان‌ها آمدند و آن راهپیمایی عظیم را رقم زدند.

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری تاکید کرد: عمل صالح عملی است که با امر ولایت هماهنگ باشد.

عسگراولادی در ادامه گفت: ساده اندیشی است که فکر کنیم دشمن برای مقابله با اصولگرایان برنامه‌ای ندارد دشمن می‌خواهد اصولگرایان را در مقابل هم قرار دهد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ضمن یادآوری دوره اول مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در انتخابات دوره اول مجلس افرادی در شورای مرکزی حزب جمهوری نگران بودند که اصولگرایان رای نیاورند و شهید بهشتی در جمع‌بندی فرمودند باید ائتلافی شکل گیرد که بتواند در برابر مخالفان نظام و امام پیروز شود ولی اینکه برخی از آنان را ما نپسندیم.

وی افزود: در استان‌ها و شهرستان‌ها باید مراقب باشید کاری نکنید که رقیب اصلی فراموش شود هیچ تشکلی نباید خود را کامل ببیند بلکه همه اصولگرایان برای وحدت احساس وظیفه کنند.