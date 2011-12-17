  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

تا دو ماه آینده/

سازمان عمران سواحل در مازندران تشکیل می شود

سازمان عمران سواحل در مازندران تشکیل می شود

ساری - خبرگزاری مهر: نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان عمران سواحل تا دو ماه آینده در مازندران تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رمضان شجاعی در جمع اعضای جامعه مهندسان جوان ساری با بیان اینکه تا چندی پیش نوار ساحلی و دریای مازندران متولی نداشت گفت: با پیگیریهایی که انجام شد سازمان توسعه و عمران سواحل در وزارت کشور شکل گرفت که مدیریت یکپارچه را در سواحل اعمال می کند.

وی با اشاره به اینکه 9 ماه از سال مجتمع های تفریحی وزارتخانه ها خالی و هزینه ای برای آن صرف می شد، افزود: تنها در تابستان و آن هم تعدادی از کارکنان وزارتخانه ها و خانواده های آنها از این مجتمع ها استفاده می کردند.

نابب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با پیگیریهای لازم با تشکیل این سازمان جدید پارکهای ساحلی ویژه مازندرانیها پیش بینی شده که مجتمع های تفریحی و توریستی از انحصار وزارتخانه ها خارج و ساماندهی خواهد شد.

شجاعی از تبدیل مازندران به قطب خودروسازی کشور خبر داد و گفت: با تکمیل کارخانه سایپا در ساری، روزانه 500 دستگاه خودرو تولید می شود.

به گفته وی، 300 قطعه خودرو در این کارخانه تولید و برای پنج هزار نفر شغل ایجاد می شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: در فاز نخست کارخانه خودرو سازی سایپا برای 700 نفر زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.

شجاعی ادامه داد: این صنعت با وجود مخالفت های زیاد در ساری مستقر شد که تا حدودی ساری را به صنعتی شدن نزدیک می کند.

وی ساخت پالایشگاه و صدور مجوز توسط دولت در منطقه پشت کوه چهاردانگه را از موارد پیگیری شده خود دانست و افزود: برای این پالایشگاه سه هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد.

این نماینده مجلس گفت: سرمایه گذار برای پالایشگاه ساری مشخص شد که با تکمیل ساخت آن، 10 هزار نفر مشغول به کار می شوند.

کد مطلب 1485878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها