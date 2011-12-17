سازمان عمران سواحل در مازندران تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رمضان شجاعی در جمع اعضای جامعه مهندسان جوان ساری با بیان اینکه تا چندی پیش نوار ساحلی و دریای مازندران متولی نداشت گفت: با پیگیریهایی که انجام شد سازمان توسعه و عمران سواحل در وزارت کشور شکل گرفت که مدیریت یکپارچه را در سواحل اعمال می کند.

وی با اشاره به اینکه 9 ماه از سال مجتمع های تفریحی وزارتخانه ها خالی و هزینه ای برای آن صرف می شد، افزود: تنها در تابستان و آن هم تعدادی از کارکنان وزارتخانه ها و خانواده های آنها از این مجتمع ها استفاده می کردند.

نابب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: با پیگیریهای لازم با تشکیل این سازمان جدید پارکهای ساحلی ویژه مازندرانیها پیش بینی شده که مجتمع های تفریحی و توریستی از انحصار وزارتخانه ها خارج و ساماندهی خواهد شد.

شجاعی از تبدیل مازندران به قطب خودروسازی کشور خبر داد و گفت: با تکمیل کارخانه سایپا در ساری، روزانه 500 دستگاه خودرو تولید می شود.

به گفته وی، 300 قطعه خودرو در این کارخانه تولید و برای پنج هزار نفر شغل ایجاد می شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: در فاز نخست کارخانه خودرو سازی سایپا برای 700 نفر زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.

شجاعی ادامه داد: این صنعت با وجود مخالفت های زیاد در ساری مستقر شد که تا حدودی ساری را به صنعتی شدن نزدیک می کند.

وی ساخت پالایشگاه و صدور مجوز توسط دولت در منطقه پشت کوه چهاردانگه را از موارد پیگیری شده خود دانست و افزود: برای این پالایشگاه سه هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد.

این نماینده مجلس گفت: سرمایه گذار برای پالایشگاه ساری مشخص شد که با تکمیل ساخت آن، 10 هزار نفر مشغول به کار می شوند.