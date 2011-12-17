مسابقات قرآن کریم در کرمانشاه به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات طی روز، در دو گروه برادران و خواهران در رده سنی زیر 16 سال و بالای 16 سال برگزار شد.

بخش های قرائت و حفظ یک و یک و نیم، 10، 20، 30 جز و ترتیل از رشته های این دوره از مسابقات قرآن کریم در کرمانشاه بود که در رشته ترتیل زیر 16 سال محمد بیات به مقام نخست رسید و در رده سنی بالای 16 سال سعید ساری اصلانی حائز رتبه برتر شد.

بر اساس این گزارش، در رشته قرائت زیر 16 سال نیز "علی عسگری" و در رده سنی بالای 16 سال "هوشنگ یاری" مقام های برتر را از آن خود کردند.

در رشته حفظ پنج جزء برادران زیر 16 سال، "امیر حسین امیری" اول شد و در رشته حفظ 10 ، 20 جزء و کل قرآن در بخش برادران بالای 16 سال، "تحسین کریمی"، "جهانگیر سرخوندی" و "محمد رسول اسکندری" عنوان های برتر را از آن خود کردند.

در بخش ترتیل خواهران زیر 16 سال نیز اسماء احضاری و در رده سنی بالای 16 سال نیز فرشته مرادی مقامهای اول را کسب کردند.

در رشته قرائت در رده سنی زیر 16 سال "فاطمه ذوالفقاری" موفق به کسب مقاوم اول و "ثمین کرم" نیز در رده سنی بالای 16 سال رتبه‌ برتر را به دست آورد.

در بخش حفظ 5 جزء خواهران زیر 16 سال، "زهرا حسنی" به مقام اول دست یافت.

در رشته حفظ 20 جزء و کل قرآن در بخش خواهران بالای 16 سال نیز "هدی واعظی" و "زهرا فرهنگیان" به مقام اول دست پیدا کردند.