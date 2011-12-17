اتاق بازرگانی سنندج با اتاق مالاتیای ترکیه تفاهم نامه همکاری امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعید نقشی زادیان با اشاره به سفر هیئت تجاری اتاق بازرگانی سنندج به کشور ترکیه بیان کرد: در اجرای این تفاهم نامه دو اتاق کوشش می کنند صمیمانه در جهت تقویت همکاری های اقتصادی و توسعه تجارت تلاش کنند وبا تدبیر و دوراندیشی همکاری های فی مابین را تعمیق ببخشند.

وی عنوان کرد در این تفاهم نامه دو اتاق توافق کردند در زمینه های تجارت عمومی، انتقال دانش فنی ومهندسی، تهیه مواد اولیه و انتقال تکنولوژی مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی براساس موازین کشورهای متبوع خود همدیگر را یاری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج افزود: برگزاری نمایشگاه در سنندج ومالاتیا یکی دیگر از توافقات صورت گرفته میان دو اتاق ایرانی وترکیه ای است که انتظار می رود با پیگیری های مناسب زمینه برای اجرایی کردن مفاد این توافقنامه حاصل شود.

نقشی زادیان گفت: همچنین در دیگر بندهای این تفاهم نامه در مورد حل اختلافات تجار دو اتاق توافقاتی صورت گرفت تا مراتب در مراکز داوری اتاق های دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.

در جریان مذاکرات اقتصادی و تجاری روسای دو اتاق سنندج و مالاتیا نشان های دو اتاق به رسم یادبود به طرفین اهدا شد که طی آن تندیس بلورین اتاق سنندج از سوی محمد سعید نقشی زادیان رئیس اتاق سنندج به حسن حسین اردوک رئیس اتاق بازرگانی و صنایع مالاتیا اهدا شد.

مالاتیا از شهرهای صنعتی و کشاورزی ترکیه است که در زمینه صنعت فرآوری گوشت و صنعت پوشاک از جایگاه ممتازی برخوردار است و بیش از 70 درصد زردآلوی جهان را تولید وفرآوری می کند.