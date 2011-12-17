کشف تجهیزات ماهواره از خودروی حمل میوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن بیدمشکی با اعلام این خبر گفت:در پی اطلاعات مردمی در باره فعالیت قاچاقچیان تجهیزات ماهواره،اکیپی از کارآگاهان، تلاش خود را برای شناسایی و کشف محموله قاچاق آغاز کردند و با تحقیقات انجام شده مشخص شد یک دستگاه خودروی خاور، تحت پوشش حمل میوه،قصد انتقال محموله از تهران به یکی از شهرهای شرقی استان خراسان رضوی را دارد. با کنترل های نامحسوس مسیرهای حرکت و اقدامات اطلاعاتی، در نهایت خودروی حامل قاچاق در یک عوارضی شناسایی و متوقف و دو نفر از سرنشینان آن دستگیر شدند.

وی تصریح کرد:در بازرسی از خودروی خاور، یک محموله بزرگ قاچاق حاوی 2400 قطعه انواع تجهیزات ماهواره که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

تحقیقات از متهمان برای شناسایی سایر عوامل این پرونده ادامه دارد.

