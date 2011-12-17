آموزش فنی و حرفه ای البرز در رهگیری اشتغال سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، رتبه سوم رهگیری اشغال را در میان سایر ادارت کل آموزش فنی و حرفه ای کشور کسب کرد.

این امر به دنبال تلاش کارشناسان حوزه عاونت آموزش پژوهش و برنامه ریزی و مراکز تابعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز محقق شده است.

به دنبال این امر، سرپرست معاونت پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز به دلیل این امر قدردانی کرد.

همچنین محمود محمد حسن مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای البرز از تقی غیاثی تبار معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی قدردانی کرده است.

محمدحسن همچنین از کارشناسان مرتبط در حوزه معاونت آموزش و مراکز تابعه به ویژه لادن بهتویی کارشناس مشاوره و هدایت آموزشی این اداره کل تشکر و قدردانی کرده است.

یکی از وظایف کارشناسان مشاوره و هدایت آموزشی و شغلی رهگیری وضعیت مهارت آموختگان تا رسیدن به اشتغال و جذب شدن در بازار کار است.