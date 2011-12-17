ایران پیشتاز تولید رادیو دارو در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد احمدیان ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه هیجدهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور که در دانشگاه قم برگزار شد بیان داشت: ایران یکی از معدود کشورهایی است که در حوزه چرخه سوخت فعال و سالم عمل می‌کند.



وی با بیان اینکه دشمن با کمال وقاحت از ما می‌خواهد که فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای را متوقف کنیم، افزود: دشمنان از تمام امکانات نرم افزاری خود برای کندی و حتی نابودی پیشرفت ما جلوگیری می‌کند.



معاون سازمان انرژی اتمی کشور با اشاره به اینکه تهدید، ترور، تحریم، ساخت ویروس رایانه‌ای و جنگ نرم از ابزارهای مبارزه با دانشمندان هسته‌ای ایران است، گفت: دکتر شهریاری به مقام والای اخلاق و دانش رسیده بود و دشمن تاب تحمل این اسطوره بزرگ نداشت.



دشمن در تلاش است فعالیت هسته‌ای ایران را سیاسی جلوه دهد



وی با تأکید بر اینکه دشمن جنگ روانی و تبلیغاتی راه انداخته است، بیان داشت: دشمن با شبهه افکنی، سئوالات مغرضانه و ایجاد اطلاعات نادرست می‌خواهد فعالیت‌های علمی انرژی هسته‌ای را امری سیاسی جلوه دهد.



احمدیان با بیان اینکه دشمنان با اصل نظام و سیاست‌های عدالت خواهانه جمهوری اسلامی مشکل دارند، افزود: باید برای عموم مردم توجیه کنیم که صنعت هسته‌ای چه نقشی در پیشرفت جامعه و چه دستاوردهایی برای نظام داشته است.



وی با تأکید بر اینکه تاکنون هفده نمایشگاه در دانشگاه‌های مختلف برگزار شده است، افزود: این نمایشگاه‌ها در آینده نزدیک به صورت دائم در دسترس و بازدید مردم قرار می‌گیرد.



معاون سازمان انژری اتمی کشور با بیان اینکه این نمایشگاه در سه بخش با 20 غرفه آخرین دستاوردهای هسته‌ای کشور را به ارمغان آورده است، بیان داشت: سازمان انرژی اتمی با رویکرد دانش بنیان در صدد اعتلای همکاری‌های خود با دانشگاه‌ها است.



وی از برگزاری دوره‌های تخصصی سازمان انرژی اتمی در دانشگاه‌ها خبر داد و بیان داشت: این سازمان از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاهی طبق آیین نامه‌های وزارت علوم حمایت خواهد کرد.