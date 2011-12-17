انتقال سریع تکنولوژی در کشاورزی موجب پویایی اقتصاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفری در مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز آموز ش جهاد کشاورزی استان قزوین که در مجموعه باغستان برگزار شد اظهارداشت: بخش کشاورزی استان قزوین بخش شناخته شده و شاخصی در کشور است که می تواند مورد توجه کارشناسان قرار گیرد.

صفری محدودیت منابع آب و خاک را از موانع موجود در بخش کشاورزی بر شمرد و گفت‌: تسریع در انتقال تکنولوژی و مدیریت منابع پایه در بخش کشاورزی ما را در رسیدن به اقتصاد پویا کمک می کند و با استفاده از دانش روز و مدیریت سازمانی می توان در مسیر رشد و توسعه حرکت کرد.

صفری یادآورشد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ابزاری کلیدی برای تولید و بومی سازی دانش و چرخه مطلوب تولید علم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد: نگاه ویژه به توسعه زیرساختها در بخش تحقیقات آموزش و ترویج ضروری است و باید دانش کاربردی به توانمندیها و توسعه کشاورزی منجر شود و در چرخه اصلی فعالیتها قرار گیرد.

صفری گفت‌: موفقیت امروز ناشی از ترویج فرهنگ برادری و تلاش جهادی است که این تفکر صحیح با برنامه ریزی دقیق منجر به موفقیت در بخش کشاورزی خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به ضرورت جذب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هم اشاره کرد و گفت‌: باید بستر سرمایه گذاری مطلوب و جذب سرمایه در بخش کشاورزی بیش از گذشته فراهم شود و مدیریت سرمایه گذاری باید با کمک مراکز آموزشی و نرم افزاری به دنبال ایجاد شرایط مناسب سرمایه گذاری باشد.

در ادامه این مراسم با قدردانی از محمد ترینیا رئیس سابق، علی درجانی به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان قزوین منصوب شد.

همچنین جهانگیر کاووسی به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و محمد ترینیا به عنوان مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین معرفی و منصوب شدند.