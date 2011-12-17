کارگاه آموزشی بانک خون در نظرآباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی یکروزه هموویژلانس و بانک خون بیمارستانی در شهرستان نظرآباد استان البرز با هدف آشنایی با روشهای استاندارد حمل و نقل، نگهداری و ذخیره سازی خون و فرآورده های خونی و بررسی عوارض ناشی از تزریق خون و فرآورده های خونی برگزار شد.

این همایش با حضور 47 نفر از پزشکان، پرستاران و پرسنل فنی و حمل و نقل خون و فرآورده های خونی در محل سالن کنفرانس بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) آن شهرستان برگزار شد.



همایش یکروزه هموویژلاسیون و بانک خون بیمارستانی توسط چهار تن از مدرسان اداره کل انتقال خون استان البرز، به سرپرستی واحد آموزش انتقال خون استان برگزار شد.

طبق نظرسنجی های انجام شده میزان اثربخشی این همایش طبق نظرسنجی های به عمل آمده 95 درصد گزارش شده است.