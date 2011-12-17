تابلوهای شهری شیراز تا پایان سال تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسام قلعه دار بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان حمل و نقل درون شهری شیراز افزود: یکی از فعالیتهای صورت گرفته در راستای کاهش مشکلات ترافیکی و بهبود وضعیت رانندگی در سطح شهر شیراز نسب علایم راهنمایی و مسیریابی است که در این راستا تاکنون بخش زیادی از شهر علامت گذاری شده است.

وی ادامه داد: خط کشی خیابانها نیز در حال انجام است که به طور یقین تا پایان سال کامل خواهد شد.

معاون حمل و نقل و ترفیک شهرداری شیرز فرهنگسازی ترافیکی را یکی از اولویتها عنوان کرد و با تاکید بر ارایه آموزش های مناسب به شهروندان، تصریح کرد: برای کاهش تردد و آلودگی هوا در سطح شهر شیراز باید برنامه های مختلفی در سطح شهر ارایه شود که در این میان توجه به آموزش شهروندان در دستور کار قرار گرفته و کتابهایی نیز در این راستا تهیه و توزیع گردید.

قلعه دار در خصوص راه اندازی محدوده ترافیکی شیراز نیز یادآور شد: ایجاد این محدوده در دستور کار قرار گرفت تا مشکلات ترافیکی و ترددی مردم شیراز برطرف شود و در اولین قدم خط ویژه اتوبوس و تاکسی راه اندازی شده است.

وی تاکید کرد: 6.4 کیلومتر خط ویژه در شیراز راه اندازی شده است.