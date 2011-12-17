۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

عظیمی:

معنویت مردم دشمن را در رسیدن به اهدافش مایوس می کند

جوانرود ـ خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان جوانرود گفت: هر چقدر معنویت در بین مردم بیشتر باشد دشمن در رسیدن به اهدافش که همان جنگ نرم است مایوس‌تر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی صبح شنبه در حاشیه چهارمین جشنواره قرآنی ویژه خانواده کارکنان نیروی انتظامی شهرستان جوانرود، گفت: قرآن، مساجد و علما، سه چیز هستند که اگر از برکات آنها استفاده نکنیم در فردای قیامت از ما شاکی خواهند بود.

فرماندار شهرستان جوانرود تاکید کرد: قرآن منبع شفا و هدایت است و با همین قرآن می‌توان به سعادت دنیوی و اخروی دست یافت.

عظیمی با اشاره به اینکه با تمسک به قرآن می شود از هرحادثه و آزمایش زندگی سربلند بیرون آمد، تصریح کرد: سعادت دنیا و آخرت از همین قرآن است و عمل نکردن به آن به جز گمراهی و رفتن به سوی گناه و بدبختی چیز دیگری برای انسانها ندارد.

وی افزوند: اگر برنامه‌های قرآنی و دینی در جامعه به شیوه درست و صحیح اجرا شود، نشاط و شادابی در جامعه ایجاد خواهد شد.

فرماندار جوانرود از خانواده های نیروی انتظامی خواست با واردکردن قرآن در تمام جوانب و زمینه های زندگی در اعتلای زندگی خود و فرزندانشان بکوشند.

عظیمی گفت: هر چقدر معنویت در بین مردم بیشتر باشد، دشمن در رسیدن به اهدافش که همان جنگ نرم است، مایوس‌تر می‌شود.

