زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه ستاد انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان بهارستان با حضور نوبخت سرپرست فرمانداری و رئیس حوزه فرعی انتخابیه شهرستان بهارستان، اصغری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان، اعضا و مسئولین کمیته های ستاد انتخابات، بخشداران گلستان و بوستان و مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 شهرستان بهارستان در محل فرمانداری برگزار شد.

سرپرست فرمانداری و رئیس حوزه فرعی انتخابیه شهرستان بهارستان در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم توجه مسئولین و اعضا ستاد برگزاری به بحث آموزش قانون انتخابات و لزوم فراگیری کامل همچنین اطلاع رسانی مناسب جهت آشنایی بیشتر مردم شهرستان بهارستان، گفت: ایجاد زمینه برای حضور حداکثری و پرشور و با نشاط وظیفه همه مسئولین است.

علی نوبخت افزود: تلاش همه مسئولین باید در جهت برگزاری بدون نقص انتخابات باشد تا موجب سوءاستفاده دشمنان نشود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان اظهار داشت: فتنه گران در سال 88 و دشمنان انقلاب اسلامی در حال حاضر مشغول برنامه ریزی برای به چالش کشاندن انتخابات هستند و برای انحراف جنبش های بیداری اسلامی و ملل مختلف در جهان به دنبال دلسرد کردن مردم هستند که کانون این انقلاب ها و الگوی آنها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

لزوم پیروی از رهنمودهای رهبری جهت مقابله با هجمه های دشمن

در ادامه رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان با تشکر از همه مسئولین و اعضاء ستاد انتخابات بهارستان، وضعیت کنونی جمهوری اسلامی ایران را در یک مقایسه ساده، همانند ایام عاشورای امام حسین(ع) دانست که در جبهه ای نابرابر تمامی دشمنان و معاندین و منافقین جهت صدمه زدن به نظام فعالیت می کنند.

اصغری وظیفه مسئولین و مدیران را جهت مقابله با هجمه های دشمن، پیروی از رهنمودهای حکیمانه ولی امر مسلمین جهان، مقام معظم رهبری دانست که با درایت ایشان و ایستادگی مردم تاکنون دشمنان نتوانسته اند کاری از پیش ببرند.

وی مقطع انتخابات را، فرصتی برای سوءاستفاده و بهره بری نامناسب دشمنان دانست و تاکید کرد: با هوشیاری مسئولین و مردم دشمنان هرگز نخواهند توانست در این مسئله با تمام کوششی که دارند کوچکترین بهره بری را داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان بهارستان، تمهیدات انتخابات از نگاه کارشناسان را در چهار حوزه سیاسی، اجرایی، اجتماعی و امنیتی دانست و گفت: تمام تلاش مسئولین در ستاد انتخابات شهرستان بهارستان، مقابله منطقی با هجمه های دشمن و تشریح مسائل مختلف به مردم است.

وی افزود:در حقیقت عرصه انتخابات باید عرصه هوشیاری همه دست اندرکاران انتخابات در مقابل هجمه های دشمن باشد که امید می رود بتوانیم در این برهه حساس با رهنمود قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری و عمل به بصیرت دهی ایشان از این آزمون مهمّ، سربلند بیرون آییم.

جلسات هماهنگی ستاد انتخابات شهرستان بهارستان به صورت هفتگی (روز 5 شنبه، ساعت 9 صبح) در محل فرمانداری با حضور مسئولین و اعضاء ستاد انتخابات شهرستان بهارستان تشکیل می شود.

لازم به ذکر است در این جلسه مسئولین کمیته های امحاء و حفاظت فیزیکی، تبلیغات و اطلاع رسانی، کمیته پشتیبانی، آموزش، حقوقی و فناوری اطلاعات (IT) ستاد انتخابات شهرستان بهارستان نیز حضور داشتند.

