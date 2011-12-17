تغییر مالکیت 107میلیون سهم و حق تقدم

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز شنبه بورس تهران مالکیت 107 میلیون و 128 هزار و 54 برگه سهم و حق تقدم به ارزش 330 میلیارد و 858 میلیون و 32 هزار ریال در 14هزار و 408 نوبت معاملاتی تغییر کرد.

حجم بالای معاملات و رشد قیمتی نمادها نشان از تمایل سرمایه گذاران و اهالی تالار شیشه ای به تثبیت فضای مثبت و به دور از دغدغه های سیاسی در این بازار است.

البته معاملات امروز در تالار شیشه ای منجر به افت 62 واحدی شاخص کل شد و این شاخص در رقم 24 هزار و 528 واحد امروز به کار خود پایان داد.

شاخص صنعت هم 48 واحد کاهش یافت و شاخص 50 شرکت فعالتر 2 واحد پایین آمد. همچنین شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 52 و 78 واحد نزول را تجربه کردند.