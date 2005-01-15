مجلس طرحي در باره تغيير كنكور ارايه نداده است// زمان تغيير برگزاري كنكور سراسري مشخص نيست

علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه در حال حاضر با روش برگزاري آزمون سراسري استعداد هاي افراد و معلومات واقعي آنها شناسايي نمي شود و تنها درمقطع خاص دانش آموزان اقدام به يادگيري مطالب مي كنند ، به همين منظور كميته اي در مركز پژوهشهاي مجلس با حضور متخصصين و مسوولين ذيربط تشكيل شده است .

وي افزود: اين كميته پس از بررسي ، مطالعه و تحقيق در مورد تغيير در نحوه برگزار ي كنكور، طرحي براي جايگزين شدن با آن به كميسيون آموزش و تحقيقات ارايه مي كنند اما زمان اين كار فعلا مشخص نيست و نياز به وقت و برگزاري جلسات متعددي دارد تا بتوان در نهايت يك طرح كامل ارائه داد .ا

وي در خصوص حذف كنكور ، برگزاري آزمون استاندارد تك درس و همچنين تاثير معدل در نمره داوطلبان شركت كننده اظهار داشت: اين موارد بحثهايي است كه در كميته تخصصي مطرح شده، اما اينكه اين تغييرات صد درصد صورت گيرد يا نه هنوز نتيجه آن مشخص نشده است.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تاكيد كرد: چنانچه نظر كارشناسانه كميته مركز پژوهشها بار مالي در برداشته باشد اين امر به صورت لايحه مي آيد و درغير اين صورت به صورت طرح در مجلس مطرح خواهد شد .

عباسپور تاكيد كرد: چون هنوز كميته در حال بررسي طرحي براي جايگزيني كنكور است ، مطمئنا كنكور سال 84 بدون هيچ تغييري مانند سال گذشته برگزار خواهد شد.