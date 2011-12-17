پژوهش های کاربردی و عملیاتی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید پیش از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان، با اشاره به نقش پژوهش های کاربردی در توسعه، پیشرفت و آبادانی استان، اظهار داشت: از طرح‌ های کاربردی، منطبق بر اقلیم و دارای اولویت که از سوی پژوهشگران استان ارائه شود حمایت خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تمام تحقیقات و پژوهش ها انجام شده در دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی باید در دسترس همگان خصوصا کسانی که دنبال پژوهش هستند قرار گیرد، افزود: این امر باعث جلوگیری از انجام پژوهش ‌های غیرضروری و موازی کاری خواهد شد.

وی اضافه کرد: انجام پژوهش‌ های غیرکاربردی و موازی، دستاوردی جز هدررفت منابع و هزینه نخواهد داشت که باید معضلات این گونه پژوهش ها در جامعه فرهنگ سازی شود.

رشید در خصوص اشتغال دانش بنیان نیز تصریح کرد: در راستای توسعه اشتغال ‌های دانش بنیان کمیته ‌ای در استان در حال شکل ‌گیری بوده و همچنین در شورای عالی اشتغال مصوب شده، که 20 درصد صاحبان مشاغلی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ ها معرفی می ‌شوند صاحبان مشاغل دانش بنیان باشند.

وی ادامه داد: تحقیق و پژوهش یک کوشش هدفمند و نظام مند برای پاسخگویی به مسائل علمی است که موجب پیشرفت خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی در پایان تولید علم و نهضت نرم افزاری را از تاکیدات مقام معظم رهبری دانست یادآور شد: اولویت اول تحقیق و پژوهش دانشگاه ها هستند این در حالی است که دانشگاهها نیز با اعلام آمادگی در این مسیر مهم و مقدس گام های جدی تری بردارند.

در پایان این مراسم، از 33 پژوهشگر، مدیر حامی پژوهش، فناور و مدیران پژوهشگران خراسان جنوبی تجلیل شد.