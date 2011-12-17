اتاقهای‌ فکر در فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن اکبریان اظهار داشت: رشد و اعتلای ارزشهای اخلاقی و معنوی از مهمترین اهداف این اداره ‌کل است که باید با همدلی و صداقت به این اهداف جامه عمل پوشاند.

وی افزود: بصیرت‌دهی به جامعه با ابراز هنری که ماهیت آن ابداع و خلاقیت است از دیگر اهدافی است که باید به طور جدی آن را دنبال و تحقق آن اهتمام ویژه‌ای به کار گرفت.

اکبریان از ایجاد اتاقهای فکر و اندیشه در این اداره‌کل خبر داد وتصریح کرد: اتاق‌های فکر هنرمندان تئاتر و تعزیه‌خوانی، هنرمندان موسیقی، شعر و ادبیات، اتاق فکر هنرمندان سینما و واحدهای سمعی و بصری، مطبوعات، قرآن و عترت، اتاق فکر کانون‌های تبلیغاتی از جمله این اتاق‌ ها است.

وی ادامه داد: اتاق فکر چاپ و نشر، اتاق فکر امور فرهنگی، کانون‌‎های مساجد، آموزش و پژوهش، تبلیغات و روابط عمومی و اتاق فکر تحول و تحرک اداری از دیگر این فضاها است.

معاون فرهنگی هنری اداره ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری ایجاد تعامل و همکاری بیشتر با انجمن‌های ادبی و هنرمندان این استان را هدف از تشکیل اتاقهای فکر برشمرد ویاد آورشد: ایجاد فرصت و فراهم کردن فضایی که در آن هنرمندان بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در راستای رشد و توسعه فرهنگی هنری استان ارائه دهند امری ضروری است که با تشکیل این اتاق‌ها این امکان برای آن‌ها فراهم می‌شود.

اکبریان ایجاد تغییر و تحول را یکی از مهمترین شاخص‌ها و مؤلفه‌های رسیدن به رشد و شکوفایی فرهنگی هنری دانست و گفت: حساسیت، فعالیت و خلاقیت ابزارها و راهکارهای ایجاد تغییر و تحول است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

معاون فرهنگی هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برهمین اساس باید از اقدامات و فعالیت‌هایی که تاکنون اثربخش نبوده خودداری و با به کارگیری قدرت خلاقیت اقدامات جدید و موثری جایگزین آن کرد.

اکبریان بر ضرورت ایجاد وحدت و یکپارچگی در فضای فرهنگی هنری استان تاکید کرد ویاد آور شد: با به کارگیری مهندسی فرهنگی و تغییر در کنش‌ها، روش‌ها و نگرش‌ها می‌توان گام مهمی در این راستا برداشت.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از همه ابزارهای هنری موجود در راستای تحقق اهداف این اداره‌کل تاکید کرد و افزود: هنر از مظاهر تربیت انسانی است و اگر از آن به شیواترین و مطلوب‌ترین حالت استفاده کرد می‎توان به راحتی به همه اهداف مورد نظر خود رسید.