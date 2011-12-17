کشف خاکهای رنگی نقطه عطفی در تاریخ هنرهای تجسمی هرمزگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کارگران مدیر هنری پروژه فرش خاکی جزیره هرمز در نشستی که با حضور پدیدآورندگان سومین فرش خاکی هرمز برگزار شد در ابتدا به بیان پیشینه و چگونگی اجرای فرش پرداخت و بیان داشت: کشف خاکهای رنگی جزیره هرمز و استفاده از آن در تولید آثار هنری نقطه عطفی در تاریخ هنرهای تجسمی استان محسوب می شود.

وی افزود: حرفهایی که در مورد چگونگی پیدایش و یا اینکه چه کسی برای اولین بار از آن استفاده یا معرفی کرده اصلا مهم نیست آنچه اهمیت دارد وجود این ظرفیت عظیم و استثنایی در استان است و بدون شک مردم جزیره اولین کسانی بوده اند که به خواص و زیبایی این خاک پی برده و در بخش های مختلف زندگی خود از آن استفاده می کرده و می کنند.

این هنرمند مطرح هرمزگانی در خصوص انواع خاک ها و رنگ های آن عنوان کرد: تاکنون توانسته ایم بیش از 70 طیف رنگی از خاک را بشناسیم که غالب رنگ ها جز خانواده قرمز محسوب می شوند و رنگ های زرد، سفید، نارنجی، بنفش، سبز و زیر مجموعه آنها نیز به وفور موجود است اما رنگ آبی به ندرت یافت می شود.

کارگران ادامه داد: استفاده از خاک های رنگی جزیره هرمز در تولید آثار نقاشی برای اولین بار درسال 1385 اتفاق افتاد و پس از برگزاری جشنواره هنرهای محیطی در جزیره با حضور اساتید مطرح به صورت گسترده ای خاک جزیره در سطح ایران معرفی و هم اکنون هنرمندان زیادی از کشور و حتی جهان از آن استفاده می کنند.

وی درخصوص اجرای اولین فرش خاکی گفت: ساخت فرش خاکی تنها منحصر به ایران نیست و شهر "اورتاوای"اسپانیا هرساله در میدان مقابل کلیسای شهر با خاک های رنگی موجود در همان منطقه نقاشی هایی با موضوعات مذهبی بصورت فرش ایجاد می کنند که دارای ابعاد مشخص 900 متر مربع می باشد و حداکثر از پنج الی هفت رنگ استفاده می کنند.

مدیر هنری پروژه ی فرش خاکی در ادامه افزود: ایده ی اجرای اولین فرش خاکی از مدیرکل فرهنگ و ارشاد وقت بود و طی فراخوانی هنرمندان تجسمی را دعوت به همکاری کرد و با توجه به اهمیت موضوع خلیج فارس ، طرح فرش به آزاد سازی جزیره ی هرمز و اساطیر و سنت های موجود در منطقه اختصاص یافت و در مدت یک ماه در ابعاد یک هزار و 200متر مربع و با بیش از 30 طیف خاک رنگی اجرا و رونمایی شد که بسیار مورد استقبال مردم و رسانه های مختلف کشور و بین المللی قرار گرفت.

کارگران یادآور شد: فرش اول که به نام خلیج فارس مزین شده بود هم به لحاظ ابعاد و هم به لحاظ تنوع رنگ از فرشی که در اسپانیا کار شده بود بزرگ تر بود و در مرکز آن 12 روایت اساطیری و اسطوره ای مردم هرمزگان و در حاشیه ی نیز نقوش البسه، صنایع دستی و موجودات دریایی همچون ماهی، صدف و ... به تصویر کشیده شده بود که نماد نیروهای خیر و شر بودند.

وی ادامه داد: در فرش دوم ( جشن خاک هرمز ) روش کار تغییر و از جمعی هنرمندان مطرح کشور دعوت شد و هرکس به صورت جداگانه نقش مورد نظر خود را با خاک های رنگی ایجاد و در نهایت با قرار گرفتن این تصاویر در کنار هم فرش دوم خلق گردید و سعی شد در فرش دوم بر خلاف فرش اول که بر جنبه های عمومی و عامه تأکید داشت به جنبه های هنری و خاص توجه شود که این فرش بیشتر مورد اسقبال هنرمندان و اقشار خاص قرار گرفت.

این هنرمند هنرهای تجسمی هرمزگان افزود: یکی از بزرگترین مشکلات پس از پایان فرش دوم این بود که عموم مردم آن را با فرش اوّل مقایسه می کردند و به دلیل این که مردم نمی توانستند ارتباط چندانی با نقوش آن که به صورت فردی اجرا شده بود برقرار کنند به همین دلیل مثل فرش اوّل مورد استقبال عمومی قرار نگرفت.

کارگران اضافه کرد: در فرش سوم ( زار خاک ) با توجه به نتایج حاصل شده در فرش دوم یک قدم به عقب برداشتیم و سعی کردیم هم از شاخصه های عمومی و هم هنری به صورت مشترک استفاده کنیم و طرح آن نیز بر اساس قالب های زیبا شناسی آیین ها و مناسک مذهبی و سنتی انتخاب و در مدّت 10 روز اجرا و رونمایی شد که به لحاظ بازدید عموم مردم بسیار بی سابقه بود.

وی عنوان کرد: درخصوص فرش سوِم نیز بحث و نظر فراوانی وجود دارد که نیاز است مدت زمان بیشتری از این اتفاق بگذرد تا بهتر بتوان در مورد آن به بحث و نقد پرداخت، مهم این است کارهای صورت گرفته طی این چند سال نقش بسزایی در معرفی هرمز و تأثیر قابل محسوسی نیز در اقتصاد مردم جزیره داشته ، اما تأثیرات فرهنگی آن بسیار نامحسوس در حال شکل گیری است و به همین بسنده می کنم که تمام این اتفاقات در بستر فرهنگی و هنری شکل گرفته است.