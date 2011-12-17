رسول فلاح‌پور، دبیر اجرایی چهارمین جشنواره داستان انقلاب به خبرنگار مهر گفت: نفرات نخست رمان در جشنواره امسال نیز همانند دوره گذشته از جایزه 100 میلیون ریالی برخوردار می‌شوند که این رقم در دو بخش بزرگسال و نوجوان معادل 200 میلیون ریال است.

وی ادامه داد: نفرات دوم با عنوان نویسندگان برتر در حوزه رمان، نفری 70 میلیون و جمعاً در هر دو گروه سنی 140 میلیون ریال جایزه خواهند گرفت. همچنین نفرات سوم (تقدیری) بخش رمان، نفری 50 و جمعاً 100 میلیون ریال جایزه می‌گیرند که با این حساب، جمع ریالی جوایز اعطایی در بخش رمان به 440 میلیون ریال خواهد رسید.

فلاح‌پور خاطرنشان کرد: جوایز برگزیدگان حوزه داستان کوتاه نیز در دو گروه سنی نوجوان و بزرگسال، به ترتیب برای نفرات اول (برگزیده) 30 میلیون، نفرات دوم (برتر) 20 میلیون و نفرات سوم (تقدیری) 10 میلیون ریال خواهد بود که جمع جوایز این بخش نیز 120 میلیون ریال است.

وی اظهار داشت: امیرحسین فردی، مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری و نویسنده رمان «اسماعیل»، دبیری چهارمین جشنواره داستان انقلاب و محمد ناصری، مسئول کارگاه قصه رمان حوزه، مسئولیت هیئت داوران جشنواره را برعهده دارند.

طبق گفته فلاح‌پور، آخرین مهلت ارسال آثار به چهارمین جشنواره داستان انقلاب که پیش از این از سوی رسانه‌ها به اشتباه در تاریخ‌های گوناگون اطلاع‌رسانی شده بود، 30 آذر است و این تاریخ تمدید نخواهد شد.

براساس اعلام حوزه هنری، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره داستان انقلاب از ساعت 16 دوشنبه 24 بهمن در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.

طبق اخبار رسیده، نویسندگان فراوانی برای حضور در رقابت دریافت گران‌ترین جایزه داستان انقلاب اثر فرستاده‌اند که محمدکاظم مزینانی نیز با کتاب «آه با شین» در زمره آنهاست. او پیش از این جایزه دومین دوره از جشنواره را با اثر «شاه بی‌شین» از آن خود کرده بود.