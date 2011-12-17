مرکز توانبخشی خانواده و کودکان کم شنوای فردوس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهارداشت: در حال حاضر سه هزار و 500 ناشنوا و کم شنوا در استان از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می کنند.

وی در خصوص آموزش ناشنوایان در استان بیان داشت: یک هزار و 300 معلول از خدمات مراکزتوانبخشی در سه فعالیت روزانه، شبانه و مراقبت در منزل خدمت دریافت می کنند.

رزاقی با بیان اینکه آموزش و تربیت شنوایی در کودکان دارای اهمیت زیاد است، عنوان کرد: هدف اصلی مرکز خانواده و کودک ناشنوا، تربیت و آموزش کودکان برای آمادگی ورود به آموزش عالی است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در ادامه به مرکز توانبخشی خانواده و کودک کم شنوای فردوس اشاره کرد و گفت: این مرکز با اعتباری بالغ بر 160میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

رزاقی تصریح کرد: تاکنون تعداد 15 نفر از کودکان کم شنوا و نا شنوای شهرستانهای فردوس، بشرویه و سرایان در این مرکز ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد: این مرکزدومین مرکز آموزشی روزانه توانبخشی خانواده کودک کم شنوا و ناشنوای زیر 6 سال در سطح استان خراسان جنوبی است که مجهز به نرم افزارهای آموزشی است.

به گفته این مسئول آموزشهای لازم تربیت شنیداری و گفتار درمانی توسط کار شناسان گفتار درمان و شنوایی شناسی در این مرکزارائه می شود تا دانش آموزان برای حضور در مدارس استثنائی وعادی آماده شوند.