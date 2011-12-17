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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

مرکز توانبخشی خانواده و کودکان کم شنوای فردوس افتتاح شد

مرکز توانبخشی خانواده و کودکان کم شنوای فردوس افتتاح شد

فردوس – خبرگزاری مهر: دومین مرکز توانبخشی خانواده و کودک کم شنوای زیر شش سال خراسان جنوبی در فردوس افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهارداشت: در حال حاضر سه هزار و 500 ناشنوا و کم شنوا در استان از سازمان بهزیستی خدمات دریافت می کنند.

وی در خصوص آموزش ناشنوایان در استان بیان داشت: یک هزار و 300 معلول از خدمات مراکزتوانبخشی در سه فعالیت روزانه، شبانه و مراقبت در منزل خدمت دریافت می کنند.

رزاقی با بیان اینکه آموزش و تربیت شنوایی در کودکان دارای اهمیت زیاد است، عنوان کرد: هدف اصلی مرکز خانواده و کودک ناشنوا، تربیت و آموزش کودکان برای  آمادگی ورود به آموزش عالی است.

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی در ادامه به مرکز توانبخشی خانواده و کودک کم شنوای فردوس اشاره کرد و گفت: این مرکز  با اعتباری بالغ بر 160میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

رزاقی تصریح کرد: تاکنون تعداد 15 نفر از کودکان کم شنوا و  نا شنوای شهرستانهای فردوس، بشرویه  و سرایان در این مرکز ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد:  این مرکزدومین مرکز آموزشی روزانه توانبخشی خانواده کودک کم شنوا و ناشنوای زیر 6 سال در سطح استان خراسان جنوبی است که مجهز به نرم افزارهای آموزشی است.

به گفته این مسئول آموزشهای لازم تربیت شنیداری و گفتار درمانی توسط کار شناسان گفتار درمان و شنوایی شناسی  در این مرکزارائه می شود تا دانش آموزان  برای حضور در مدارس استثنائی وعادی آماده شوند.

کد مطلب 1485906

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