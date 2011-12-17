خیران استان البرز برای خانه دار شدن نیازمندان همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالارکیا افزود: در اجرای توانمند سازی خانواده ها یکی از پروژه های مهم و اساسی تامین و ایجاد سرپناه مناسب برای مددجویان است.

وی عنوان کرد: کمیته امداد استان البرز از بدو تاسیس اقدامات موثری در این زمینه انجام داده و البته این اقدامات در دولت دهم با توجه به حمایتهای صورت گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز عنوان کرد: اختصاص اعتبارات در این زمینه نسبتاا مناسب از رشد چشمگیری برخوردار بوده که این امر بسیار مطلوب است.

این مسئول اضافه کرد: خرید و احداث مسکن مددجویان این استان بر اساس مصوبه سفر سوم ریاست جمهوری به این استان در حال انجام است و اقدامات لازم در این خصوص صورت می گیرد.

سرانه کمک به هر مددجو تامین می شود

سالارکیا بیان کرد: بر این اساس سرانه کمک به هر مددجو 80 میلیون ریال و بقیه از محل مشارکت خیران، آورده مددجو و خانواده ها تامین می شود.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز اظهار داشت: تا پایان سال جاری کلید 245 واحد مسکونی تحویل مددجویان نیازمند فاقد مسکن در استان البرز می شود.

وی افزود: 245 واحد مسکونی دیگر نیز سال آینده تحویل مددجویان کمیته امداد استان البرز خواهد شد و زمینه های این امر فراهم می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز از خیران و نیکوکاران درخواست کرد تا با مشارکت و همیاری، در خانه دار شدن نیازمندان سهیم شوند.