دو خوابگاه دانشجویی با ظرفیت 1800 نفر در اردکان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش ظهر شنبه در بازدید از مجتمع خوابگاهی رفاهی اساتید و دانشجویان اردکان اظهار داشت: خوابگاه های دانشجویی می تواند همچون خانه دوم دانشجویان نقش بسزایی در امنیت و آرامش روحی و فکری و در نتیجه ارتقای کیفیت تحصیلی و بارور شدن شخصیت فردی دانشجویان داشته باشد.

وی لزوم احداث خوابگاه های دانشجویی استاندارد در اردکان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در حال حاضر حدود 9 هزار دانشجو در سطح شهرستان اردکان مشغول به تحصیل هستند.

جمعیت دانشجویی اردکان تا پنج سال آینده به 14 هزار نفر می رسد

تابش ادامه داد: از این تعداد چهار هزار نفر دختر و بقیه پسر هستند و پیش بینی می شود این تعداد در پنج سال آینده به 14 هزار نفر افزایش یابد.

وی با بیان اینکه بسیاری از خوابگاه ها و مراکز اسکان دانشجویان فاقد امکانات و در شان این قشر فرهیخته نیست، بیان داشت: در حال حاضر برای حدود دو هزار نفر کمبود فضای خوابگاهی در شهرستان وجود دارد.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: در آینده با روند رشد جمعیت دانشجویی، به چهار هزار و 500 نفر می رسد که این آمار نشان دهنده آن است که وضعیت موجود مراکز اختصاص یافته برای اسکان دانشجویان، مطلوب و پاسخگوی نیاز آنان نیست.

عضو هیئت امنای دانشگاه یزد با تاکید بر برنامه ریزی برای رفع این نقیصه و حرکت به سمت وضع مطلوب افزود: درک و شناخت مشکلات دانشجویان برای ایجاد محیطی امن و شاداب و بها دادن به شخصیت آنها، موجب بالندگی و پیشرفت این قشر تاثیرگذار خواهد شد.

لزوم مشارکت خیران در افزایش ظرفیت خوابگاه های دانشجویی

تابش افزایش ظرفیت خوابگاههای دانشجویی متناسب با توسعه مراکز آموزش عالی را یادآور شد و بر مشارکت بخش خصوصی و خیری در چنین پروژه هایی تاکید کرد.

وی عنوان کرد: همزمان با توسعه مراکز آموزش عالی، دغدغه تامین خوابگاه مطلوب برای دانشجویان است که به همین دلیل از بخش خصوصی دعوت شد که در این پروژه مشارکت داشته باشد.

نماینده مردم اردکان ضمن قدردانی از همه خیرانی که در ایجاد مراکز آموزشی و خوابگاهی پیشقدم هستند، اظهار امیدواری کرد: خیران این حرکت خیرخواهانه خود را تسریع بخشند تا این کمبود تا پنج سال آینده جبران شود.

کارشناس نظارت طرح مجتمع خوابگاهی دانشجویی اردکان نیز در این بازدید در مورد مجموعه خوابگاهی دانشجویی اردکان گفت: مجتمع خوابگاهی رفاهی اساتید و دانشجویان اردکان با پیگیری نماینده مردم اردکان و جلب مشارکت بخش خصوصی، خیری و صنایع در 12 بلوک دو طبقه و مجموع 288 اتاق در حال احداث است.

156 میلیارد ریال برای تکمیل مجموعه 12 بلوکی خوابگاه اردکان نیاز است

علیرضا معبودی افزود: این مجموعه دارای سالن ورزشی، رستوران، کتابخانه، فضای سبز، ساختمانهای اداری و بخشهای خدماتی است که 26 هزار و 400 مترمربع زیربنا دارد.

وی افزود: اعتبار لازم برای تکمیل این مجموعه 12 بلوکی 156 میلیارد ریال است که تاکنون 65 میلیارد ریال برای سفت کاری و بسترسازی آن هزینه شده است.

معبودی عنوان کرد: زیربنای مفید هر بلوک این مجموعه دو هزار و 200 مترمربع است و هر طبقه نیز هزار و 100 مترمربع است که ظرفیت اسکان بیش از هزار و 400 دانشجو را داراست.