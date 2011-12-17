به گزارش خبرنگار مهر، قاسم باقری قبل از ظهر شنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه قم با بیان این که در حوزه حمل و نقل جاده ای چند اصل مورد تاکید کرد، تصریح کرد: ارائه خدمات مطلوب به مردم اعم از مسافران و صاحبان کالا که توسط شرکت های حمل و نقل مسافری و کالا جا به جا می شوند، یک اصل مهم در این حوزه است.



وی یادآور شد: در این راستا به همه مدیران شرکت های حمل و نقل اعلام شده است که کمترین کوتاهی در این خصوص تعارف بردار نیست و با این سیاست و نظارت ها نظر افراد و مسافرانی که از این طریق خدمت دریافت می کنند نسبت به گذشته در سطح راه های استان بیشتر جلب شده است.



26 آذرماه یادآور فرمان تاریخی امام خمینی(ره) است



مدیر کل حمل و نقل و پایانه‌های قم در ادامه سخنان خود به روز 26 آذرماه به نام روز حمل و نقل اشاره کرد و گفت: این روز یادآور فرمان تاریخی امام خمینی(ره) در سال 61 است که در آن زمان با مضیغه و محدودیت هایی که برای کشور به وجود آمده بود در بنادر کشور بیش از 100 کشتی حامل کالای اساسی مردم و دفاع مقدس منتظر تخلیه بار بودند، همچنین با انباشتی از کالاهای تخلیه شده در بنادر رو به رو بودیم.



وی با اشاره به این که در آن زمان دشمن با ارسال موشک و تجهیزات جنگی خود، کشتی ها را مورد هجوم قرار داده بود، یادآور شد: مسئولان این مشکلات را خدمت امام خمینی(ره) مطرح کردند و وی فرمان تخلیه به سرعت بنادر را صادر کرد، در این هنگام جامعه حمل و نقل و جاده ای کشور به این فرمان لبیک گفتند و برگ زرینی را به ثبت رساندند.



باقری در ادامه بیان داشت: 15 سال بعد و در سال 76 به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای فرهنگی کشور، روز اول دی ماه و در آستانه شروع فصل زمستان که همزمان با شروع سخت ترین روزهای کاری راهداران است، به نام روز راهدار نامگذاری شد.



وی یادآور شد: همچنین فاصله این دو روز از 26 آذر تا یکم دی ماه هفته حمل و نقل و راهداری نامگذاری شده است.

