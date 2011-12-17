دریافت الکترونیکی عوارض در آزاد راه تهران-قم

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره کارت سوخت جدید ناوگان حمل و نقل اظهار داشت: پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تفاوت نرخ سوخت، موضوع اصلی تامین سوخت برای حمل و نقل بود که در این راستا به دو بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری تقسیم شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: قرار شد با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و ستاد مدیریت سوخت کارت سوخت جدیدی به کامیونها داده شود تا هر ناوگانی براساس میزان مصرف سوخت سهمیه دریافت کند.

وی تصریح کرد: براساس این طرح، کامیونها به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی معرفی شدند و سازمان راهداری تمامی وظایف خود را در این خصوص تا اردیبهشت 90 انجام داد اما نیاز بود تا کارت سوخت جدید را شرکت پخش با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت طراحی کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: در صورت ارائه این کارت، حمل و نقل برون شهری و درون شهری براساس نوع و سهمیه سوخت دریافت می‌کنند که میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای هر کامیون براساس پیمایش آن تعیین می‌شود.

افندی زاده با اشاره به طرح کوتاه مدت برای اجرای کارت سوخت جدید، گفت: اگر بتوانیم این کارت سوخت را برای حمل و نقل برون شهری اجرا کنیم و مدیریت آن متناسب با عملکرد آنها باشد، می توانیم میزان مصرف سوخت را بیشتر مدیریت کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: تصمیم نهایی را باید ستاد سوخت و شرکت پخش فرآورده های نفتی بگیرند و به سازمان هدفمندی یارانه ها ارائه دهند تا کلیه سهمیه ها براساس نوع کامیون، اتوبوس و مینی بوس تعیین شود.

وی درباره ترانزیت کالا در بندر چابهار افزود: کارگروه ترانزیت برنامه های وسیعی برای محور شرق دارد و ما با توجه به اینکه این بندر فاصله بسیار کمی با سرخس دارد، تفاهم نامه 5 جانبه ای بین ایران و کشورهای همسایه در سال 89 منعقد شد که در حال طی مراحل قانونی است.

افندی زاده تصریح کرد: ما معتقدیم که این مسیر یک فاصله را کوتاه می کند و می تواند زیرساختهای ریلی و جاده ای را بیشتر فعال کند، همچنین زمینه توسعه ایران را با کشورهای ترکمنستان، ازبکستان وCIS فراهم می کند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به نقش بندر چابهار در اتصال ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان، گفت: نیاز به سرمایه گذاری وسیع در محور شرق وجود دارد و هم اکنون هم محور جاده ای چابهار- بندرعباس و چابهار- افغانستان بسیار فعال است، همچنین ترانزیت از مرزهای ایران و افغانستان به سمت جنوب تهران یکی از پروژه های مهم است که به دنبال آن هستیم.

وی درباره ظرفیت ترانزیتی کشور اظهار داشت: ظرفیت ترانزیت بنادر در بخش صادرات و واردات است که پس از رسیدن به بندر از طریق جاده و ریل انجام می شود. افندی زاده افزود: در هشت ماهه ابتدای سال 90 شش میلیون و 30 هزار تن جابهجایی کالا داشتیم که بر اساس قانون برنامه پنجم، 18 درصد بیش از رقم تعیین شده است.

معاون وزیر راه و ترابری اظهار داشت: کارگروه ترانزیت رقم 12 میلیون تن را هدف قرار داده که بیش از قانون برنامه پنجم است، بنابراین باید به این رقم تا پایان سال برسیم.

افندی زاده با اشاره به سیستم هوشمند حمل بار، اظهار داشت: این سیستم از مهرماه در کشور راه اندازی شده است که اطلاعات مربوط به بار در شبکه اینترنتی این سامانه وجود دارد؛ به این معنا که اگر راننده ای باری را از مبدا تا مقصد می‌آورد، مشخص می‌شود که در مقصد باید به کجا مراجعه کند.

وی گفت: با استفاده از این سیستم اطلاعات کلی ناوگان کشور به دست می آید و هم اینکه اطلاعات کلی در خصوص بار حمل شده از سوی کامیون‌ها در دسترس قرار می گیرد، همچنین کلیه واردات و صادرات و تولید و مصرف کالاها در اختیار این سامانه قرار خواهد گرفت.

افندی زاده افزود: مدیریت بخش حمل و نقل در این حوزه کاملا توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می گیرد، بنابراین با اجرای این سامانه 10 تا 12 درصد مشکل رفت و برگشت یک سر خالی کامیونها کاهش می یابد.

معاون وزیر راه و ترابری تصریح کرد: 23 پایانه در کشور وجود دارد که تعدادی از اینها خصوصی هستند که با اتصال به این سامانه شاهد کاهش زمان انتظار در پایانه ها خواهیم بود، زیرا در برخی از پایانه ها، کامیونها از 3 روز تا 5 روز متوقف می شوند که مشکلات زیادی را به وجود می آورد .

وی درباره طرح زمستانی سازمان راهداری اظهار داشت: امسال از مهرماه فصل سرما شروع شد و 23 استان بارش برف و باران داشتیم که در برخی از جاده های کشور به بیش از یک متر و 20 سانتیمتر رسید، بنابراین امسال امکانات وسیعی در این خصوص تهیه شد.

رئیس سازمان راهداری با بیان اینکه امسال حدود 600 دستگاه ماشین آلات جدید راهداری وارد کشور شد، گفت: 7 هزار و 800 ماشین آلات راهداری با 580 دستگاه نمک پاش مکانیزه امسال به ناوگان راهداری اضافه شده و در برخی از راهدارخانه ها هم برای مسافرین امکانات اسکان موقت در نظر گرفته شده است.

افندی زاده با اشاره به وجود 625 راهدارخانه در کشور، افزود: 502 گردنه با 6 هزار و 600 کیلومتر طول جزو راههای برف گیر کشور هستند که امسال یکهزار و 157 اکیپ راهداری با بیش از 10 هزار راهدار متناسب با نیاز هر منطقه مشغول به فعالیت هستند.

وی گفت: 140 دوربین تصویری در جاده ها قرار دارند که اطلاعات را به مرکز مدیریت راهها منتقل می کنند. افندی زاده درباره تلفات جاده ای اظهار داشت: در هفت ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل یکهزار و 408 نفر کمتر تلفات جاده ای داشتیم که قطعا در زمستان نیز همین رویکرد ادامه دارد.

رئیس سازمان راهداری با اشاره اجرای به سیستم حمل و نقل هوشمند در کشور اظهار داشت: مرکز مدیریت راههای کشور در تهران و 10 استان تاسیس شد که اطلاعات را از تمامی استانها به این مرکز ارسال می کنند.

وی افزود: در این راستا قصد داریم تا تعداد دوربین‌های تصویری را از 140 به 300 عدد برسانیم، همچنین باید زیرساختهای فیبر نوری از سوی مخابرات تامین شود که سیستمهای هوشمند هم قابلیت اجرایی داشته باشند.

افندی زاده افزود: تعقیب شونده های آنلاین که ترافیک جاده ها را نشان می دهند، به همراه دستگاههای "وی پی اس" هم از دیگر مواردی هستند که برای این امر به کار می روند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از صد تابلوی ترافیکی در جاده ها نصب شده است، گفت: قصد داریم این تابلوها را به 150 عدد برسانیم و نصب دستگاه WIN برای کنترل بار غیر مجاز کامیون ها هم از دیگر برنامه های سازمان است.

افندی زاده تصریح کرد: تابلوهای نشانگر سرعت متغیر که متناسب با ترافیک میزان سرعت را به رانندگان اعلام می کند و دریافت الکترونیکی عوارض از دیگر اقدامات سازمان است که این موضوع در آزادراه تهران قم برای اولین بار اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل اداره کل نظارت بر آزادراههای کشور، اظهار کرد: امسال این موضوع مطرح شد تا آزادراههایی که با مشارکت بخش خصوصی ساخته می شوند و عوارضی را نیز از مردم دریافت می کنند، تحت نظر این اداره کل قرار گیرند.

افندی زاده با بیان اینکه 14 آزادراه توسط بخش خصوصی عوارض دریافت می کنند، گفت: این اداره تشکیل شده تا نظارت بر روند آزادراهها و نگهداری از آنها را انجام دهد.