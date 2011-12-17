8 هزار پزشک عمومی در کشور بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی در حاشیه برگزاری همایش سراسری پزشکان عمومی در بیمارستان میلاد افزود: عدم پرداخت مطالبات پزشکان عمومی از دیگران مشکلات نگران کننده این گروه از جامعه پزشکی کشور است.

وی گفت: عدم تناسخ بین فارغ التحصیلان این رشته و فرصتهای شغلی، یکی دیگر از نگرانیهای پزشکان عمومی است که میزان کمی توسعه تربیت پزشک در کشور ما از نیازهای قطعی است که اختلالهای موجود در این باره بسیار نگران کننده است.

معاون سازمان نظام پزشکی با اعلام اینکه در حال حاضر 8 هزار پزشک بیکار در کشور داریم، افزود: هم اکنون پزشکانی داریم که فعالیت شغلی آنها کمتر از ساعات کارشان است. یعنی در واقع کم شغلی دارند و تعداد زیادی پزشک عمومی داریم که به خاطر مشکلات فراوان حرفه ای و معیشتی به مشاغل غیر پزشکی روی آورده اند حال آنکه کاهش این معضلات نیازمند عزم ملی است.

زالی ادامه داد: مهمترین موضوع درحال حاضر پایین بودن درآمد پزشکان عمومی و وضع معیشتی آنان است. در این میان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مجلس جزو نهادهایی هستند که می توانند این مشکلات را برطرف کنند.

به گفته وی، در حال حاضر در روستاها برای هر 4 هزار نفر و در شهرها برای هر 2 هزار نفر یک پزشک داریم. بنابراین باید کاری کرد که به نسبت جمعیت به ازای هر هزار نفر یک پزشک وجود داشته باشد تا هم فعالیتها درحوزه سلامت با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد و هم فرصتهای جدید شغلی برای پزشکان عمومی فراهم گردد.

زالی تصریح کرد: یکی دیگر از مسائل مهم در کشورهای در حال توسعه کمبود عرصه های پژوهشی است که در کشورهای توسعه یافته این معضل وجود ندارد. چرا که با مزایای حقوقی در نظر گرفته شده برای برخی از پزشکان، مسیر پژوهش هموار است که باید با یاری ارگانها و نهادهای مربوطه ما هم بتوانیم در عرصه های پژوهشی فعال باشیم.