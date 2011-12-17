خروج ذلت بار آمریکا پیروزی تاریخی مردم عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانتقاد لبنان، حزب الله لبنان در بیانیه ای با ذلت بار خواندن خروج نظامیان آمریکایی از خاک عراق تاکید کرد: پیروزی مردم عراق یک پیروزی تاریخی و الگویی برای تمام ملتهای جهان است.

در بیانیه حزب الله آمده است : تاریخ بار دیگر شکست یک ابرقدرت جهانی در برابر اراده ملتی مقاوم که اشغالگری را نپذیرفت و با آن جنگید، به ثبت می رساند. پس از پیروزی ملت لبنان و فلسطین در سالهای 2006 و 2008 بر قدرت منطقه ای اسرائیل، هم اکنون این ملت عراق است که با اراده و صبر خود آمریکا را شکست داد و آنها را مجبور به پایان اشغالگری و عقب نشینی از خاک عراق کرد.

بر اساس این بیانیه، حزب الله این پیروزی تاریخی را تبریک گفته و آن را پیروزی هزاران شهید می داند که الگویی ویژه برای مردم مظلوم و ستمدیده جهان در برابر قدرتهای مستکبر است.

خاطر نشان می شود نظامیان آمریکایی روز گذشته (جمعه) آخرین پایگاه نظامی را نیز تحویل نیروهای عراقی دادند و تا دو هفته دیگر به طور کامل از عراق خارج می شوند.

این در حالی است که باقی ماندن 15 هزار کارمند در سفارت آمریکا درعراق مسئله ای است که هشدار مقامات سیاسی و مراجع دینی عراق را در پی داشته و آنان معتقدند واشنگتن با این اقدام مسائل و طرح دیگری را دنبال می کند.