طرح آموزش ایمنی گاز در مدارس اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز خدایی ظهر شنبه در اجرای این طرح و توزیع اقلام آموزشی در مدارس بخش هشتجین شهرستان خلخال اظهار داشت: این طرح در راستای توسعه و ترویج فرهنگ ایمنی و استفاده ایمن و بهینه از گاز طبیعی در بین خانواده و کودکان اجرا می شود.

به گفته وی همه ساله همزمان با فرارسیدن فصل سرما شرکت گاز استان اردبیل برنامه های متنوعی در خصوص ترویج فرهنگی ایمنی گاز به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از گاز طبیعی به مرحله اجرا در می آورد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با تاکید بر رعایت موارد ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز توسط مشترکان افزود: در این طرح با هماهنگی آموزش و پروش و ستاد نماز جمعه استان نسبت به توزیع بروشور در بین دانش آموزان و نمازگزاران اقدام می شود تا با نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در جامعه از بروز حوادث گاز طبیعی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر ضرورت آموزش در بین خانواده از شهروندان استان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز، آموزشهای لازم را در استفاده بهینه و ایمن از این نعمت الهی فرا گیرند.

خدایی همچنین به شروع زود هنگام فصل سرما در استان اردبیل اشاره کرد و یادآور شد: بر ارائه خدمات مطلوب به مشترکان در راستای اجرای طرح تکریم تاکید شده و روسای نواحی شرکت گاز استان باید در حداقل زمان ممکن خدمات خود را به شهروندان ارائه کنند تا مردم از موهبت این نعمت الهی بهره مند شوند.

در اجرای این طرح در بخش هشتجین بیش از 400 دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی دخترانه و پسرانه این شهر با روشهای استفاده صحیح و ایمن از گاز طبیعی آشنا شدند.