به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی قبل از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه هیجدهمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت هسته ای کشور که در دانشگاه قم برگزار شد، با بیان اینکه دانش هسته‌ای رکن مهم اتحاد ملت ماست، بیان داشت: امروز حدیث گوهر بار پیامبر اکرم(ص) درباره بزرگان ایران که فرمود اگر علم در ثریا باشد گروهی از ایرانیان به آن دست می‌یابند، تحقق پیدا کرده است.



وی با عنوان این مطلب که دانشمندان هسته‌ای ایران قله‌های علم را فتح کرده‌اند، افزود: تسلط به هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین پهپاد نشان از قدرت جنگ الکترونیک جوانان ایرانی دارد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون آمریکایی‌ها با اعتراف به جاسوسی بودن این هواپیما به التماس افتاده‌اند، اظهار داشت: این افتخار بزرگ تاریخی زمانی اتفاق افتاده است که جوانان این مرز و بوم در زمینه هوافضا و علوم سایبری به شدت ازسوی دشمن دچار محدودیت و سانسور علمی هستند.



وی با بیان اینکه مجلس همنوا با دولت و همراه با ملت قوانین دانش هسته‌ای محکمی را تصویب کرده است، گفت: این قوانین همراه با خیزش عظیم علمی و هماهنگ با برنامه های توسعه چهارم و پنجم توسعه است.



بنایی با عنوان این مطلب که نقش قم در توسعه علمی کشور حائز اهمیت است، اظهار داشت: دانشگاه قم به عنوان یک دانشگاه پیشگام باید برای توسعه علمی قم منشاء اثر و خدمات باشد.

