پروژه های حوزه فناوری اطلاعات در مازندران بومی سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر شنبه در ششمین مجمع عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در ساری افزود: سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران در راستای استقرار و نهادینه شدن آی تی در ادارات باید مدیریت بیشتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: تمام اهتمام مدیریت ارشد استان بر این بوده که از تجارب کارشناسان و مهندسان بومی در اجرای پروژه های مختلف مازندران استفاده بهینه کرد.

رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در مازندران با اشاره به اینکه زمینه ورود شرکتهای برون استانی برای انجام فعالیتهای فناوری اطلاعات ادارات را نمی پذیریم، تصریح کرد: حوزه آی تی و آی سی تی در مازندران با وجود جوان و نوپا بودن، زود رشد کرده است.

ابراهیمی با بیان اینکه نقطه اتکا سیاستهای توسعه ای استان، استفاده از توانمندیهای مدیران مازندرانی است، یادآور شد: بومی سازی در اجرای پروژه های مختلف فنی مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات باید در مازندران نهادینه شود.

وی از برنامه های کارگروه اشتغال مازندران برای معرفی و اعطای تسهیلات به فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مازندران خبر داد.

ابراهیمی افزود: استانداری مازندران همکاری بی شائبه ای برای در اختیار گذاشتن امکانات استان برای تجهیز زمین و مکان مورد نظر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان را اعلام می کند.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم پس از گزارش اعضای قبلی هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای مازندران، پس از رای گیری شش نفر از شاخه شرکتی، دو نفر از شاخه مشاوران، سه نفر از شاخه فروشگاهی و یک نفر از بخش بازرس سومین دوره سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران معرفی که اسامی این افراد متعاقبا از طریق پورتال اطلاع رسانی این سازمان به اطلاع اعضا خواهد رسید.