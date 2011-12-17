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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

در سالروز اجرای رسمی هدفمندی؛

احمدی‌نژاد سیاست جدید یارانه‌ای دولت را اعلام می‌کند

احمدی‌نژاد سیاست جدید یارانه‌ای دولت را اعلام می‌کند

رئیس جمهور قصد دارد سه شنبه هفته جاری همزمان با سالروز اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیاست جدید یارانه‌ای دولت را اعلام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر می‌رسد که همایش "اولین سالروز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها" سه شنبه هفته جاری با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

اگر می‌خواهید بدانید سیاست جدید یارانه‌ای دولت چیست، حتما سه شنبه به سخنان رئیس جمهور گوش دهید، احمدی نژاد قصد دارد بخش‌های دیگری از هدفمندی یارانه‌ها را رونمایی کند.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سایر اعضای هیئت دولت، معاونان وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور نیز در این همایش حضور خواهند داشت.

در خبرهای غیر رسمی آمده است که دولت می‌خواهد فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها را با آغاز تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی کلید بزند.

برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نسبت به منحرف شدن هدفمندی یارانه‌ها از اهداف اولیه و کشیده شدن این موضوع برای تحقق وعده‌هایی همچون چند برابر شدن یارانه نقدی هشدار می‌دهند و حتی معتقدند که در صورت اجرای شبانه هدفمندی در دور جدید و به دلیل مهیا نبودن شرایط لازم، این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

کد مطلب 1485924

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