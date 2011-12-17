دولت اجازه افزایش قیمتها خارج از سقف را ندارد/ اعلام جزئیات تخلفات دولت

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر با اشاره به شعار دولت مبنی بر افزایش پرداخت یارانه ها گفت: اگر دولت شعار افزایش پرداخت یارانه ها را سر می دهد از آن طرف با کسری بودجه 15 هزار و 600 میلیارد تومانی مواجه است.

وی با بیان اینکه دولت برای عملیاتی کردن شعار افزایش پرداخت یارانه ها قصد دارد قیمتها را از طرف دیگر افزایش دهد، گفت: براساس قانون بودجه سال 90 و مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت نمی‌تواند بیشتر از 20 درصد قیمتها را افزایش دهد.

دولت 50 درصد هدفمندی را اجرا کرده است



عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهارداشت: دولت تنها 50 درصد قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کرده است.

ثروتی با بیان اینکه مجلس در این زمینه به دولت تذکراتی را داده است، اظهار داشت: گزارشی که توسط کمیسیون تحول اقتصادی در این زمینه تهیه شده بود، در صحن علنی مجلس نیز قرائت شد.

جزئیات کوتاهی دولت



این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت در اجرای 12 بند از قانون هدفمند کردن یارانه ها تخلف کرده است، یادآور شد: تأمین اجتماعی، بهداشت درمان، درمان بیماری‌های صعب العلاج، افزایش بهره وری، افزایش قیمتها و همچنین اختصاص 150 درصد از درآمد حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها به مردم از مواردی است که دولت کوتاهی کرده است.

وی با اشاره به اینکه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان در 9 ماه بوده است، افزود: این در حالی است که دولت در این مدت به مردم 25 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت کرده است.

تنخواه 8 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی



ثروتی همچنین با اعلام این خبر که دولت تنخواهی به مبلغ 8 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی دریافت کرده است، گفت: این مبلغ نیز هنوز به بانک مرکزی پرداخت نشده است.

اعتبارات عمرانی 28 درصد پرداخت شد



وی خاطرنشان کرد: دولت بودجه طرحهای عمرانی را برای پرداخت یارانه ها به مردم اختصاص ، این در حالی است که 28 درصد اعتبارات طرحهای عمرانی پرداخت شده و هنوز دولت مابقی اعتبارات طرحهای عمرانی را نتوانسته است پرداخت کند.