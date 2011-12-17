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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۸

معین الدین:

90 درصد تشکلهای خصوصی تعاون روستایی قزوین حسابرسی شدند

90 درصد تشکلهای خصوصی تعاون روستایی قزوین حسابرسی شدند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرسازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: به منظور شفاف سازی فعالیتها تاکنون 90 درصد تشکلهای تحت پوشش تعاون روستایی استان حسابرسی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناطق معین الدین در این باره گفت: با توجه به نام گذاری سال جاری به عنوان سال جهاد اقتصادی و در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران و خدمت رسانی به مردم، ازابتدای سال جاری تاکنون90 درصد از تشکلهای تعاون روستایی استان قزوین شامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی، کشاورزی و زنان روستایی مورد حسابرسی قرار گرفتند.
 
معین الدین هدف از حسابرسی تعاونی ها را مستند سازی، تجزیه و تحلیل و گزارش وضعیت عملیات جاری شرکتها دانست و تصریح کرد: شناسایی عوامل استراتژیک تعاونی ها و تشکلها و تطابق نقاط قوت و ضعف آنها با فرصت‌ها و تهدید‌ات بیرون از محیط شرکتها و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود عملیات از دیگر اهداف این سازمان است.
 
به گفته وی حسابرسان سازمان، کلیه مدارک، پرونده ها، گزارشها و رویدادهای اجرایی و خط مشی های لازم را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند.
 
مدیرسازمان تعاون روستایی قزوین اظهارداشت: تمام یافته های مهم پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات به همراه پیشنهادات به اطلاع ارکان تعاونی ها رسیده و در جلسه کمیته کنترل نظارت سازمان مطرح شده و برای بهبود روند عملیات شرکتها تصمیم گیری خواهد شد.
 
معین الدین یادآورشد: حسابرسی از تعاونی ها برای کلیه تشکلهای تعاون روستایی استان در جهت شفاف سازی فعالیت و عملیات اجرایی و اقتصادی شرکتها انجام خواهد شد.
کد مطلب 1485926

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