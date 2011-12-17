برگزاری چهارمین نمایشگاه تجهیزات سیستمهای ایمنی و حفاظتی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر تیمور نژاد رئیس نمایشگاه در خصوص مباحث مطرح در این نمایشگاه گفت: طراحی و مشاوره سیستمهای ایمنی و حفاظتی، دوربینهای مداربسته و تحت شبکه، نظارت تصویری، سیستمهای اعلام و اطفاء حریق، اعلام سرقت، کنترل دسترسی، کنترل ترافیک، حفاظت پیرامونی و صنایع وابسته از جمله مواردی هستند که در این نمایشگاه ارائه خواهند شد.

وی در خصوص محورهای ارائه شده در این نمایشگاه افزود: در طول برگزاری این نمایشگاه، نمایشگاهی علمی و تخصصی در زمینه تجهیزات سیستمهای ایمنی و حفاظتی، آشنایی با جدیدترین تکنولوژیهای محصولات سیستمهای ایمنی و حفاظتی، ایجاد رقابت سالم در بین شرکتها و تولیدکنندگان در جهت ارتقاء سطح کیفیت محصولات و خدمات، برقراری ارتباط مستقیم بین شرکتهای دست اندرکار سیستمهای ایمنی و حفاظتی و استفاده کنندگان، فرهنگ سازی در استفاده صحیح از سیستمهای ایمنی و حفاظتی در جهت تأمین امنیت بیشتر مصرف کنندگان برگزار خواهد شد. همچنین معرفی مجموعه های برتر این صنعت را در نمایشگاه خواهیم داشت.

ساعت بازدید نمایشگاه از 9.30 الی 17 برای عموم آزاد است.

