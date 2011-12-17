به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری عصر امروز در آئین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، گفتمان قالب در فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و موسسات پژوهشی را پژوهش های هدفمند و کاربردی اعلام کرد و گفت: امروز دیگر اصل را بر مقاله نمی گذاریم هر چند مقاله دستاوردی نفیس از فعالیت های علمی سطح بالا و پژوهش های هدفمند است. یقین داریم اگر موضوعی خوب پژوهش شود حتما دستاوردش مقاله هایی ارزنده هم خوهد بود اما در صورتی که صرفا مقاله به عنوان مبنا در نظر گرفته شود معلوم نیست که به نتیجه مطلوب برسیم.

معاون پژوهشی وزیر علوم مهمترین مسئله در بحث هدفمند کردن پژوهش ها را مشخص کردن نیازها و سیاست ها دانست و گفت: نقش جامعه علمی کشور و همچنین فعال سازی شورای عالی عطف و زیر مجموعه هایش در راستای اولویت بندی نیازها مورد توجه است.

وی از برگزاری 4 جلسه شورای عالی علومٰ تحقیقات و فناوری از هفته پژوهش سال گذشته تا هفته پژوهش امسال خبر داد و در تصویب مصوبات این شورای عالی در یک سال گذشته به تایید گزارش عملکرد پژوهشی کشور در سال های 88 و 89ٰ، تصویب اساسنامه و آئین نامه حمایت از شرکت های دانش بنیان، تصویب پروژه ملی تربوماشین، ابلاغ اولویت های پژوهشی و دستگاههای اجرایی و ابلاغ سیاست ها و اولویت های پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان اینکه در سال 2011 تاکنون تعداد مقالات نمایه شده در ISI به 18هزار مقاله رسیده است، گفت: در سال جاری افزایش تولید مقاله داشته ایم که تعداد مقالات ثبت شده در اسکوپوس به 26 هزار مقاله رسیده است.

مهدی نژاد تعداد انجمن های علمی فعال را 259 انجمن ذکر کرد و در اعلام برخی از آمارهای فناوری کشور گفت: در حال حاضر 29 پارک علم و فناوری، 101 مرکز رشد، 2500 شرکت دانش بنیان و 18 هزار فناور مستقر در این شرکت ها داریم.

وی افزود: در دوره سوم قطب های علمی کشور از 500 تقاضایی که مورد ارزیابی قرار گرفت 113 قطب تایید و مجوز فعالیتشان صادر شد.