کتابخانه های ترویج نماز در اماکن عمومی هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده در دیدار مشترک با بازرسان ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عنوان کرد: یکی از بهترین روشهای ترویج نماز در میان عموم مردم تهیه منابع مکتوب مرتبط با نماز و قرار دادن آنها در اماکن عمومی و در دسترس مردم جامعه است.

وی در خصوص اهمیت بر پا داشتن نماز گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید نماز را برای به یاد آوردن من به پایدارید زیرا نماز باعث ایجاد ارتباط دو سویه بین بندگان و خداوند متعال می شود و خداوند عبادت بندگان و سخن گفتن با آنها را بسیار دوست می دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ادامه داد: بخش زیادی از زمان و عمر مردم در طول شبانه روز صرف ماندان در اماکن و مسیرهای مختلف شهری می شود و می توان با برنامه ریزی صحیح و مدون این زمان ها را به بهترین شکل مدیریت کرد .

مریدی زاده در ادامه تصریح کرد: با ایجاد کتابخانه های کوچک در اماکن عمومی از جمله ایستگاه های خط واحد، مطب پزشکان، آرایشگاه ها، ایستگاه ها و پایانه های مسافربری، اتوبوسهای بین شهری، قطارهای مسافربری، بیمارستانها و ادارات مختلف و تجهیز آن به کتاب ها و منابع مرتبط با نماز مردم را به سوی نماز ترغیب کرد.

وی افزود: هرکس که بتواند در اماکن عمومی تحت نظارت و مدیریت خود حداقل امکانات کتابخانه ای مانند قفسه را فراهم سازد این اداره کل تعهد می کند نسبت به تهیه کتب آن به صورت رایگان و مستمر اقدام کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اظهار داشت: بسته ها و اقلام فرهنگی متنوعی با موضوع فرهنگ نماز از جمله پوستر ، استند ، بنر ، بروشور و .... تهیه شده که توزیع آن به زودی آغاز خواهد شد و همچنین به صورت مستمر احادیثی مرتبط با نماز در سطح شهر و اماکن عمومی نصب می شود.

در ادامه مدیر برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اقدامات بسیار خوب صورت گرفته در خصوص ترویج فرهنگ نماز در سطح هرمزگان تقدیر و تشکر کرد و گفت: اقدام انقلابی مدیرکل ارشاد در کوچک کردن دفتر خود برای اختصاص دادن بهترین سالن مجموعه اداری به نمازخانه نشان از اهتمام ویژه ایشان به امر نماز است.

حمید رضا ناطقی افزود: نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستور کار ستاد اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و از این پس به صورت مستمر اقدامات استان ها در حوزه نماز رصد ، ارزیابی و رتبه بندی می شود.

وی یاد آور شد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل استانی به عنوان مهمترین ارگان کشور علاوه بر وظایف ذاتی خود، برنامه ریزی، سیاستگذاری و اجرای برنامه های مختلف با موضوع نماز را نیز در کل سطح جامعه بر عهده دارد.