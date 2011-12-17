رئیس جمهور تاتارستان روسیه از پارس جنوبی دیدن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم مینیخانوف رئیس جمهوری خودمختار تاتارستان روسیه در استانه امضای قرارداد 700 میلیون دلاری طرح توسعه میدان نفتی زاغه از آخرین وضعیت ساخت و توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی بازدید کرد.

این عضو هیئت مدیره شرکت تات نفت تارستان روسیه ظهر امروز شنبه 26 آذر ماه در بدو ورود به فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه مورد استقبال استاندار بوشهر، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و برخی مقامات محلی قرار گرفت.

در این مراسم رئیس جمهوری تاتارستان از فازهای 4 و 5 پارس جنوبی، مجتمع پتروشیمی برزویه و پتروشیمی آریا ساسول بازدید به عمل آورد. پیش بینی می شود رستم مینیخانوف در سفر چهار ساعته خود به پایتخت انرژی ایران تا لحظاتی بعد عسلویه را به مقصد تهران ترک کند.

نشست با وزیر نفت و وزیر امور خارجه و امضای تفاهم نامه همکاری اقتصادی در زمینه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)، آموزشی و تجاری از دیگر برنامه های مینیخانوف در سفر به ایران است.

خبرگزاری مهر دقایقی قبل گزارش داد: شرکت ملی نفت ایران و شرکت تات نفت روسیه فردا یکشنبه در تهران قرارداد طرح توسعه میدان نفت سنگین زاغه را به ارزش تقریبی 700 میلیون دلار امضا می‌کنند.

پیگیری مهر از شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد حجم این قرارداد نفتی حدود 700 میلیون دلار برآورد می‌شود. پیش بینی می‌شود با امضای قرارداد نهایی بین ایران و روسیه، امکان افزایش ظرفیت تولید نفت خام از این میدان نفت سنگین در فاز اول 7 هزار بشکه و در فاز دوم 55 هزار بشکه در روز فراهم شود.