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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

منصوری:

سقف تسهیلات کشاورزی در کرمانشاه 100 میلیون تومان است

سقف تسهیلات کشاورزی در کرمانشاه 100 میلیون تومان است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: سقف‌ تسهیلات پرداختی در بخش کشاورزی کرمانشاه 100میلیون تومان است و پروژ‌ه‌هایی که بالای 100 میلیون تومان تسهیلات بخواهند باید از طریق تهران اقدام کنند.

به گزارش خبر‌گزاری مهر، علی اشرف منصوری با اشاره به مصوب سفر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه درحوزه کشاورزی، گفت: کل طرح‌های مرتبط با آب و خاک‌، دامداری‌، شیلات‌، آبزیان، گلخانه‌ها از طرح‌هایی هستند که جزو مصوبات سفر پر خیر و برکت‌ مقام معظم رهبر‌ی‌ به استان کرمانشاه به شمار می روند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: در بخش دام 221 طرح‌، صنایع تبدیلی 15، باغبانی 19، شیلات دو و دامپزشکی و مکانیزاسیون هر کدام یک طرح داشتیم که همه آنها مصوب شدند.

منصوری تاکید کرد: این طرحها توانایی اشتغالزایی بیش از 2 هزار و 584 نفر را در استان کرمانشاه دارند.

وی افزود: تا کنون یک میلیارد و 300 میلیون دلار اعتبار از طریق صندوق اعتبارات ملی به بانک کشاورزی اعلام شد است که نرخ سود این تسهیلات بانکی برای طرح‌های بیش از دو سال 13درصد و طرح‌های بالای 10سال 20 درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: تسهیلات کشاورزی زیر 10 میلیارد تومان در استان و مبالغ بالاتر از طریق مرکز پرداخت می‌شود.

منصوری اینکه سقف اعتبار این طرح‌ها را بیش50 میلیون تومان دانست و گفت: همچنین مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان دلار اعتبار دیگر بخش کشاورزی تعیین شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان افزود: سقف‌ تسهیلات پرداختی در کرمانشاه 100میلیون تومان است و  پروژ‌ه‌هایی که بالای 100 میلیون تومان تسهیلات بخواهند باید از طریق تهران اقدام کنند.

کد مطلب 1485935

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