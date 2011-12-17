سقف تسهیلات کشاورزی در کرمانشاه 100 میلیون تومان است

به گزارش خبر‌گزاری مهر، علی اشرف منصوری با اشاره به مصوب سفر رهبر انقلاب به استان کرمانشاه درحوزه کشاورزی، گفت: کل طرح‌های مرتبط با آب و خاک‌، دامداری‌، شیلات‌، آبزیان، گلخانه‌ها از طرح‌هایی هستند که جزو مصوبات سفر پر خیر و برکت‌ مقام معظم رهبر‌ی‌ به استان کرمانشاه به شمار می روند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: در بخش دام 221 طرح‌، صنایع تبدیلی 15، باغبانی 19، شیلات دو و دامپزشکی و مکانیزاسیون هر کدام یک طرح داشتیم که همه آنها مصوب شدند.

منصوری تاکید کرد: این طرحها توانایی اشتغالزایی بیش از 2 هزار و 584 نفر را در استان کرمانشاه دارند.

وی افزود: تا کنون یک میلیارد و 300 میلیون دلار اعتبار از طریق صندوق اعتبارات ملی به بانک کشاورزی اعلام شد است که نرخ سود این تسهیلات بانکی برای طرح‌های بیش از دو سال 13درصد و طرح‌های بالای 10سال 20 درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: تسهیلات کشاورزی زیر 10 میلیارد تومان در استان و مبالغ بالاتر از طریق مرکز پرداخت می‌شود.

منصوری اینکه سقف اعتبار این طرح‌ها را بیش50 میلیون تومان دانست و گفت: همچنین مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان دلار اعتبار دیگر بخش کشاورزی تعیین شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در پایان افزود: سقف‌ تسهیلات پرداختی در کرمانشاه 100میلیون تومان است و پروژ‌ه‌هایی که بالای 100 میلیون تومان تسهیلات بخواهند باید از طریق تهران اقدام کنند.