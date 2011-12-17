کاهش پنج درصدی جابجایی مسافر در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خواست خدایی بعد از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل در شیراز، گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی استان در سال جاری 18 میلیون مسافر را جا بجا کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: تمایل مردم به استفاده از وسیله نقلیه شخصی و راه اندازی خطوط ریلی در فارس از مهمترین عوامل درخواست مردم استان برای عدم استفاده از اتوبوس است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های فارس با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل بار در این استان نیز گفت: به صورت متوسط سالانه حدود 21 میلیون تن بار در این استان جابجا می شود که از این میزان 60 درصد درون استان و 40 درصد به خارج از استان حمل می شود.

خواست خدایی در ادامه سخنان خود در خصوص توسعه مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی یادآورشد: 15 مجتمع درحال بهره برداری و 33 مجتمع هم در حال ساخت است که تا پایان سال شش مجتمع دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.