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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

خواست خدایی خبر داد:

کاهش پنج درصدی جابجایی مسافر در فارس

کاهش پنج درصدی جابجایی مسافر در فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های فارس از کاهش چهار تا پنج درصدی جابجایی مسافر در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خواست خدایی بعد از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز حمل و نقل در شیراز، گفت: ناوگان حمل و نقل عمومی استان در سال جاری 18 میلیون مسافر را جا بجا کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: تمایل مردم به استفاده از وسیله نقلیه شخصی و راه اندازی خطوط ریلی در فارس از مهمترین عوامل درخواست مردم استان برای عدم استفاده از اتوبوس است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های فارس با اشاره به وضعیت ناوگان حمل و نقل بار در این استان نیز گفت: به صورت متوسط سالانه حدود 21 میلیون تن بار در این استان جابجا می شود که از این میزان 60 درصد درون استان و 40 درصد به خارج از استان حمل می شود.

خواست خدایی در ادامه سخنان خود در خصوص توسعه مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی یادآورشد: 15 مجتمع درحال بهره برداری و 33 مجتمع هم در حال ساخت است که تا پایان سال شش مجتمع دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 1485936

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