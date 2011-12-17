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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

نوروزی:

امکانات چهارمحال و بختیاری برای انتخابات مجلس فراهم است

امکانات چهارمحال و بختیاری برای انتخابات مجلس فراهم است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: امکانات چهار محال و بختیاری برای برگزاری انتخابات مجلس نهم فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نوروزی به هوشمندی و بصیرت سیاسی مردم و تبیین وضعیت حساس منطقه و کشور اشاره و تأکید کرد: امسال مردم مشارکت حداکثری خود را در انتخابات مجلس نهم ثابت و دشمن را مأیوس کنند.

وی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نخستین انتخابات بعد از فتنه ۸۸ دانست و افزود: مردم با مشارکت حداکثری خود در این دوره انتخاباتی به دنیا ثابت می کنند که انتخابات در ایران فرمایشی نیست.

نوروزی به تمهیدات انجام شده برای برگزاری انتخابات مجلس نهم در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: امکانات این استان، برای برگزاری انتخاباتی سالم و بانشاط فراهم است.

کد مطلب 1485937

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