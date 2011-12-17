امکانات چهارمحال و بختیاری برای انتخابات مجلس فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نوروزی به هوشمندی و بصیرت سیاسی مردم و تبیین وضعیت حساس منطقه و کشور اشاره و تأکید کرد: امسال مردم مشارکت حداکثری خود را در انتخابات مجلس نهم ثابت و دشمن را مأیوس کنند.

وی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را نخستین انتخابات بعد از فتنه ۸۸ دانست و افزود: مردم با مشارکت حداکثری خود در این دوره انتخاباتی به دنیا ثابت می کنند که انتخابات در ایران فرمایشی نیست.

نوروزی به تمهیدات انجام شده برای برگزاری انتخابات مجلس نهم در چهارمحال و بختیاری اشاره و تصریح کرد: امکانات این استان، برای برگزاری انتخاباتی سالم و بانشاط فراهم است.