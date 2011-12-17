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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

به علت همزمانی با جمعه؛

ویژه برنامه های 9 دی یک روز زودتر برگزار می شود

ویژه برنامه های 9 دی یک روز زودتر برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز گفت: به علت همزمانی نهم دی ماه سال جاری با روز جمعه ویژه برنامه ها یک روز زودتر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران استان در خصوص تبیین وی‍ژه برنامه های 9 دی ماه استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به مصادف بودن نهم دی ماه سال جاری با روز جمعه، ویژه برنامه های 9 دی یک روز زودتر برگزار می شود.

وی ادامه داد: روسای دستگاه های استان باید تمهیدات لازم را برای روز نهم دی ماه سال جاری در نظر بگیرند و با تمام امکانات و انرژی در این روز مشارکت داشته باشند.

وی گفت: در روز نهم دی ماه سال جاری نماز جمعه و برنامه مختلف در مساجد استان پر رنگ تر خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز اظهار داشت: روز 9 دی در تاریخ انقلاب اسلامی نقطه عطفی است  و از منظر اجتماعی، سیاسی، اخلاقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رجبی با اشاره به اینکه همواره از روز 9 دی با نام روز بصیرت یاد می شود، اضافه کرد: روز 9 دی ماه روز تجدید میثاق با ولایت و آرمان های امام راحل است که مردم در این روز توانستند هویت انقلاب اسلامی را متجلی کنند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری دو عامل ایمان دینی مردم به اسلام و همچنین حضور گسترده آنها در 9 دی ماه را عامل پیروزی بر فتنه گران و دشمنان اسلام عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال بصیرت افزایی به مردم باید باشیم، افزود: موج بیداری اسلامی و فریاد مردم بحرین و حجاز در خون و آتش برگرفته از حضور گسترده مردم در روز 9 دی، روز بصیرت است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز گفت: توجه به عمق شعارها و حاکم نشدن جنبه های شعاری در روز 9 دی از جمله توصیه و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص این روز است.

وی در خصوص محتوایت ویژه برنامه های 9 دی استان ابراز داشت: با توجه به اینکه در سطح کشور ویژه برنامه های متنوعی در خصوص روز 9 دی تدارک دیده شده است، شناخت فتنه، فتنه گران و چگونگی بوجود آمدن روز 9 دی ماه باید مد نظر باشد.

وی اظهار داشت: نواخته شدن ‌زنگ بصیرت در مدارس استان البرز، برگزاری همایش ولایت و بصیرت، برگزاری نشست های سیاسی، چاپ ویژه نامه 9 دی، نواختن زنگ انشاء و دیدار با ائمه جماعت در راستای تجدید میثاق با ولایت فقیه از جمله ویژه برنامه های روز نهم دی ماه سال جاری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز تاکید کرد: هماهنگی، اجرا و متولی اصلی ویژه برنامه های 9 دی ماه سال جاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز است.

کد مطلب 1485938

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