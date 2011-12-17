به گزارش خبرنگار مهر، ناصر رجبی بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران استان در خصوص تبیین وی‍ژه برنامه های 9 دی ماه استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به مصادف بودن نهم دی ماه سال جاری با روز جمعه، ویژه برنامه های 9 دی یک روز زودتر برگزار می شود.

وی ادامه داد: روسای دستگاه های استان باید تمهیدات لازم را برای روز نهم دی ماه سال جاری در نظر بگیرند و با تمام امکانات و انرژی در این روز مشارکت داشته باشند.

وی گفت: در روز نهم دی ماه سال جاری نماز جمعه و برنامه مختلف در مساجد استان پر رنگ تر خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز اظهار داشت: روز 9 دی در تاریخ انقلاب اسلامی نقطه عطفی است و از منظر اجتماعی، سیاسی، اخلاقی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رجبی با اشاره به اینکه همواره از روز 9 دی با نام روز بصیرت یاد می شود، اضافه کرد: روز 9 دی ماه روز تجدید میثاق با ولایت و آرمان های امام راحل است که مردم در این روز توانستند هویت انقلاب اسلامی را متجلی کنند.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری دو عامل ایمان دینی مردم به اسلام و همچنین حضور گسترده آنها در 9 دی ماه را عامل پیروزی بر فتنه گران و دشمنان اسلام عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال بصیرت افزایی به مردم باید باشیم، افزود: موج بیداری اسلامی و فریاد مردم بحرین و حجاز در خون و آتش برگرفته از حضور گسترده مردم در روز 9 دی، روز بصیرت است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز گفت: توجه به عمق شعارها و حاکم نشدن جنبه های شعاری در روز 9 دی از جمله توصیه و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص این روز است.

وی در خصوص محتوایت ویژه برنامه های 9 دی استان ابراز داشت: با توجه به اینکه در سطح کشور ویژه برنامه های متنوعی در خصوص روز 9 دی تدارک دیده شده است، شناخت فتنه، فتنه گران و چگونگی بوجود آمدن روز 9 دی ماه باید مد نظر باشد.

وی اظهار داشت: نواخته شدن ‌زنگ بصیرت در مدارس استان البرز، برگزاری همایش ولایت و بصیرت، برگزاری نشست های سیاسی، چاپ ویژه نامه 9 دی، نواختن زنگ انشاء و دیدار با ائمه جماعت در راستای تجدید میثاق با ولایت فقیه از جمله ویژه برنامه های روز نهم دی ماه سال جاری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز تاکید کرد: هماهنگی، اجرا و متولی اصلی ویژه برنامه های 9 دی ماه سال جاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز است.