به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در قبل از ظهر شنبه با حضور استاندار و معاون برنامه ریزی استانداری، شهردار، رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی، رئیس شورای اسلامی شهر قم، و جمعی از مسئولان و کارکنان سازمان اتوبوسرانی و شهرداری قم سرویس دهی مسیر شکوهیه افتتاح و 28 دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه شد.



از 28 دستگاه اتوبوس اضافه شده به ناوگان حمل و نقل شهری 2 دستگاه برای خط جدید شکوهیه که قبلا فاقد اتوبوس بود در نظر گرفته شده است.



بر پایه این گزارش افتتاح کارگاه امیرکبیر به عنوان اولین کارگاه ساخت تیر و سرستون بتنی در کشور با همکاری قطار شهری و افتتاح فاز اول پروژه هوشمند سازی حمل و نقل شهری (راه اندازی بلیت الکترونیکی) از جمله این پروژه‌ها بود.



این گزارش می افزاید: آغاز عملیات سه دهانه تونل ارتباطی از میدان بقیه اﷲ به سمت مسجد مقدس جمکران، میدان بقیه اﷲ به سمت میدان ولی عصر(عج) و میدان ولی عصر به سمت میدان شهید دل آذر و پورتال ورودی دستگاه TBM در قلعه کامکار از دیگر پروژه های افتتاح شده در این روز بود.



همچنین عملیات پایلوت استفاده از کارت بلیت الکترونیکی در مسیر حرم مطهر حضرت معصومه(س) تا شهر پردیسان از امروز آغاز شد و تا دهه فجر تمامی ناوگان اتوبوسرانی به این سیستم مجهز می‌شوند.

