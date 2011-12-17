طرح گام به گام اسب تروای آمریکا علیه سوریه

با اینکه منشور اتحادیه عرب هرگز اختیاراتی به این نهاد برای ایفای نقش تخریبی در یک کشور عربی نداده، اما به نظر می رسد که اتحادیه عرب در حال حاضر به نیابت از آمریکا و دیگر کشورهای غربی عمل می کند.



در ابتدای آغاز شورشهای خیابانی در سوریه، آمریکا و اتحادیه اروپا تلاش کردند تا قطعنامه هایی علیه سوریه تصویب کنند و این کشور را تحت بند 7 منشور سازمان ملل متحد قرار دهند.



بند 7 منشور سازمان ملل متحد این حق را به این نهاد بین المللی می دهد که هر کشوری که صلح و امنیت جهانی را به مخاطره اندازد، مورد حمله نظامی قرار دهد.



اما موضعگیری اصولی روسیه و چین در دفاع از دولت سوریه، توطئه های مشترک آمریکا و دیگر کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی را علیه سوریه خنثی کرد.



به همین دلیل اتحادیه عرب که اخیرا به ابزاری در خدمت آمریکا و دیگر کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی تبدیل شده نقش تخریبی خود را علیه نظام سوریه آغاز کرد.



بلافاصله این اتحادیه بر خلاف منشور این نهاد عضویت سوریه را در این اتحادیه به حالت تعلیق در آورد.



این در حالی است که سوریه یکی از شش کشور عربی است که در سال 1945 در شکل گیری و تدوین منشور اتحادیه عرب نقش مهمی ایفا کرد.



تعلیق عضویت سوریه این حق را به این کشور می دهد که تصمیمات اتحادیه عرب را نادیده بگیرد، زیرا اخراج سوریه از اتحادیه عرب الزامات قانونی را از این کشور سلب می کند.



کمیته وزارتی اتحادیه عرب همچنین پیشنهادهای کاملا غیرقانونی از جمله اعزام نیروهای ناظر مشترک عربی و بین المللی به سوریه را به عنوان بخشی از راهکار پایان دادن به بحران سوریه ارائه داد.



این پیشنهاد تحمیلی، با پیش شرطهایی مورد قبول دولت سوریه قرار گرفت، اما شرایط سوریه مورد موافقت کمیته وزرای خارجه اتحادیه عرب قرار نگرفت.



بنابراین اخیرا لحن تهدید آمیز وزیر امور خارجه قطر و رئیس کمیته وزارتی علیه دولت سوریه تندتر شد و این امر نشان می دهد که اتحادیه عرب با محوریت قطر وعربستان به" اسب تروای" آمریکا تبدیل شده است.



نگاه دوگانه اتحادیه عرب نسبت به رخدادهای جهان عرب تداعی کننده سیاستهای دوگانه سازمان ملل متحد در قبال مسائل جهان است.



در حالی که اتحادیه عرب هیچگونه واکنشی نسبت به کشتار مردم بی دفاع بحرین توسط آل خلیفه و آل سعود از خود نشان نمی دهد، در مورد شرایط سوریه ابراز نگرانی می کند.



اتحادیه عرب همچنین در قبال کشتار مردم فلسطین و تخریب مساجد توسط صهیونیستهای شهرک نشین هیچگونه واکنشی از خود نشان نمی دهد.



تحرکات گام به گام اتحادیه عرب در راستای تلاش این اتحادیه برای بین المللی کردن اوضاع سوریه قابل تجزیه و تحلیل است.



این اتحادیه قصد دارد در گام بعدی از شورای امنیت و ناتو برای دخالت در مسائل داخلی سوریه دعوت به عمل آورد.



در صورت دخالت قدرتهای فرا منطقه ای در مسائل داخلی سوریه قطعا اوضاع امنیتی خاورمیانه با بحران جدیدی روبرو خواهد شد که مهار این بحران در کوتاه مدت برای قدرتهای منطقه ای وبین المللی بسیار دشوار خواهد بود.



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل بین الملل

