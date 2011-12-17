8 مدیر جدید در خراسان رضوی منصوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری خراسان رضوی به خبرنگاران اظهارکرد: در ماه اخیر مهدی مرصعی به عنوان مدیرکل دفتر اداری و مالی و اسفندیار جلایر نیز به عنوان فرماندار درگز منصوب و معرفی شدند.

وی افزود: اسماعیل نورمحمدی به عنوان مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری و حسین صامی به سمت مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول استانداری منصوب شدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی همچنین از انتصاب حجت الاسلام حسن ناصری پور به عنوان مدیر امور مشاوران استاندار خراسان رضوی خبر داد.

عبدالملکی اظهار داشت: در یک ماه گذشته محمد کاظم تارخ به سمت فرمانده نظامی ناحیه شمال شرق کشور، مجید غیور مبرهن به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی مشهد و علی اکبر هاشمی به سمت مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی منصوب شدند.