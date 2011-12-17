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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۲

طی ماه گذشته/

8 مدیر جدید در خراسان رضوی منصوب شدند

8 مدیر جدید در خراسان رضوی منصوب شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار خراسان رضوی از انتصاب هشت مدیر جدید در استان طی ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی بعد از ظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری خراسان رضوی به خبرنگاران اظهارکرد: در ماه اخیر مهدی مرصعی به عنوان مدیرکل دفتر اداری و مالی و اسفندیار جلایر نیز به عنوان فرماندار درگز منصوب و معرفی شدند.

وی افزود: اسماعیل نورمحمدی به عنوان مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری و حسین صامی به سمت مدیرکل دفتر منابع انسانی و تحول استانداری منصوب شدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی همچنین از انتصاب حجت الاسلام حسن ناصری پور به عنوان مدیر امور مشاوران استاندار خراسان رضوی خبر داد.

عبدالملکی اظهار داشت: در یک ماه گذشته محمد کاظم تارخ به سمت فرمانده نظامی ناحیه شمال شرق کشور، مجید غیور مبرهن به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی مشهد و علی اکبر هاشمی به سمت مدیرکل ورزش و  جوانان خراسان رضوی منصوب شدند.

کد مطلب 1485942

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