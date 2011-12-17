پایان صید ماهیان مولد آزاد در مازندران/ 293 قطعه صید شد

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنکار مهر، با اشاره به زمان استقرار کارشناسان تکثیر در مرکز بازسازی ذخایر شهید باهنر کلاردشت افزود: در رودخانه های استان به ویژه چشمه کیله تنکابن، از ابتدای مهرماه امسال 293 قطعه ماهی مولد آزاد دریایی صید شد.

وی ادامه داد: این میزان صید در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته زیرا در سال قبل بالغ بر 109 قطعه از این گونه صید شد.

مدیر کل شیلات مازندران به تبیین جایگاه ارزشمند رودخانه های غرب استان در فعالیتهای بازسازی ذخایر ماهی آزاد دریا به علت داشتن شرایط مطلوب برای تخم ریزی این گونه ماهی اشاره کرد.

حبیب نژاد افزود: کارشناسان شیلات استان از مهر ماه با استقرار در این رودخانه و صید ماهیان مولد، تخمهای استحصالی را پس از انتقال به مرکز بازسازی ذخایر شهید باهنر کلاردشت و پس از سپری کردن دوران پرورش و رسیدن به وزن مناسب در رودخانه های منتهی به دریا رهاسازی می کنند.

وی، پیش بینی کرد با صید ماهیان مولد برنامه سال 90 شیلات استان برای تکثیر و رهاسازی بچه ماهی آزاد، 700 هزار قطعه محقق شود.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: گونه های آزاد، ماش و سس به منظور حفظ و بازسازی ذخایر از گونه های ممنوعه صید هستند.