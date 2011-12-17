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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

سالن ورزشی اداره کل راه آهن شرق کشور افتتاح شد

سالن ورزشی اداره کل راه آهن شرق کشور افتتاح شد

طبس - خبرگزاری مهر: همرمان با روز ملی حمل و نقل و با اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال باشگاه ورزشی امام علی (ع) در اداره کل راه آهن شرق افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه آهن شرق ظهر شنبه در مراسم افتتاح این سالن اظهار داشت: سالن ورزشی امام علی (ع) در محیطی به وسعت 400 متر و با پیشرفته ترین امکانات ورزشی و بهداشتی در رشته بدنسازی و آمادگی جسمانی برای کارکنان و خانواده آنان در اداره کل راه آهن شرق کشور به بهره برداری رسید.

محمد پورفخری با تاکید بر سلامت جسمی و روحی نیروی کار از کارکنان راه آهن شرق خواست تا تا با ورزش و الگو گرفتن از امام علی (ع) روحیه شادابی و نشاط را در این اداره کل تقویت کنند.

پور فخری در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: با ایجاد خط آهن در مناطق کویری ایران، سودگران موادمخدر احساس نا امنی کرده و به دنبال گریز هستند که این مسئله نیز باعث به وجود آمدن سلامت در جامعه شده است.

در این مر اسم از فرزندان شهدای شاغل، بازنشستگان، کارکنان نمونه، برگزیدگان مسابقات تیر اندازی و کوهنوردی، نماینده شرکت رجاء همچنین فرماندهی پلیس راه آهن شرق تقدیر شد.

کد مطلب 1485945

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