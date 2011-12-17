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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

در حوزه هنری استان البرز/

روش‌های نوین تحقیق‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی بررسی می شود

روش‌های نوین تحقیق‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی بررسی می شود

کرج - خبرگزاری مهر: نخستین کارگاه بررسی روش‌های نوین تحقیق‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با همکاری حوزه هنری استان البرز و مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی نخستین کارگاه شیوه‌های نوین تحقیق برگزار می‌شود.

 این برنامه با سخنرانی و کارشناسی خانم صدیقه شوشه‌ریز ـ مدرس دانشگاه هنر، عضو کمیته پژوهشی انجمن کتابداران ایران و مؤلف کتاب سیمای فرهنگی ایران (بخش کتابخانه ها) و با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مرکز آموزش عالی علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی شعبه کرج به بررسی شیوه‌های جدید تحقیق‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی می‌پردازد.

همچنین،  برنامه در روز شنبه 26 آذرماه 1390 از ساعت 13 الی 16 در سالن اجتماعات حوزه هنری استان البرز واقع در کرج، خیابان مطهری، بلوار نبوت، خیابان میلاد4، شماره 82 برگزار خواهد شد.

دانشجویان و علاقه‌مند برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی www.ArtAlborz.ir مراجعه نمایند.
 

کد مطلب 1485946

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