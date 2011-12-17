  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۹

نماینده جبهه پیکار فلسطینی:

پیشرفت های ایران در عرصه های مختلف مایه فخر جبهه مقاومت است

نماینده جبهه پیکار فلسطینی در لبنان ضمن تبریک موفقیت ایران در سیطره بر هواپیمای جاسوسی آمریکا، پیشرفت های علمی و تکنولوزیکی ایران را مایه مباهات برای جبهه مقاومت و پایداری در منطقه و جهان برشمرد و اظهار داشت: پیروزی ایران در عرصه های مختلف را پیروزی جریان مقاومت و ملت فلسطین و لبنان می دانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیاتی از جبهه پیکار فلسطینی با غضنفر رکن آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در محل سفارت ملاقات و در خصوص تحولات منطقه گفتگو کرد.

ابوخالد الشمال نماینده جبهه پیکار فلسطینی در لبنان در این ملاقات ضمن تبریک موفقیت ایران در سیطره بر هواپیمای جاسوسی آمریکا، پیشرفت های علمی و تکنولوزیکی ایران را مایه مباهات برای جبهه مقاومت و پایداری در منطقه و جهان برشمرد و اظهار داشت: پیروزی ایران در عرصه های مختلف را پیروزی جریان مقاومت و ملت فلسطین و لبنان می دانیم.

وی با اشاره به خروج آمریکا از عراق اظهار داشت: خروج آمریکا شکست سنگینی برای آنان و پیروزی بزرگی برای ایران به شمار می رود و آمریکا برای جبران این شکست سنگین تلاش دارد تا سوریه به عنوان کشور محور مقاومت را هدف قرار داده و با ناامنی مواجه سازد. از این رو جبهه پیکار فلسطینی حمایت خود را از محور مقاومت و سوریه اعلام می دارد.

نماینده جبهه پیکار فلسطینی با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در منطقه اظهار داشت: وحدت میان گروه های مختلف فلسطینی برای اعاده حقوق از دست رفته خود، اهمیت به سزایی داشته و حمایت کشورهای عربی و اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران نقش به سزایی در پیروزی های ملت مظلوم فلسطین برای احقاق حقوق از دست رفته خود داشته و دارد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز ضمن تبیین پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف و دستاورد اخیر ایران در سیطره بر هواپیمای فوق مدرن جاسوسی آمریکا اظهار داشت: اکنون محور مقاومت بیش از هر زمان دیگری قدرتمند و قوی است و به جایگاه بسیار بالایی رسیده در حالی که به موازات آن محور آمریکایی – رژیم صهیونیستی به صورت مستمر دچار ضعف و شکست شده و همواره رو به افول بوده است.

غضنفر رکن آبادی با اشاره به شکست توطئه های آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب در خصوص سوریه به عنوان کشوری در محور مقاومت اظهار داشت: توطئه اخیر آنان در خصوص سوریه هیچگونه دستاوردی برای آنان نداشته و سوریه با صلابت به سمت استقرار به پیش می رود.

کد مطلب 1485948

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها