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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تدوین سند توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی

تدوین سند توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از تدوین سند توسعه آموزش و پژوهش در حوزه علوم دریایی خبر داد و گفت: پیش نویس این سند تدوین شده است و تا یک ماه آینده برای تصویب به شورای گسترش آموزش عالی ارسال می شود.

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود 3 حوزه آبی مهم در شمال و جنوب کشور، افزود: از این رو لازم است تا برنامه ای در زمینه توسعه علوم و فنون دریایی تدوین شود.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی از تدوین سند "توسعه آموزش عالی کشور در حوزه علوم و فنون دریایی" خبر داد و اظهار داشت: این سند به منظور توسعه آموزش و پژوهش در حوزه علوم و فنون دریایی و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی در این حوزه تدوین شده است.
 
وی با بیان اینکه پیش نویس این سند آماده شده است، ادامه داد: این سند برای نظرخواهی به پژوهشگاه ها و دانشگاه های دریایی ارسال و نظرات اساتید این حوزه نیز دریافت شد و بر اساس این نظرات تغییراتی در این سند اعمال خواهد شد.
 
چگینی خاطرنشان کرد: این سند پس از نهایی شدن برای تصویب به شورای گسترش آموزش عالی ارسال خواهد شد.
 
رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی ابراز امیدواری کرد که تا یک ماه آینده سند توسعه آموزش و پژوهش در حوزه علوم فنون دریایی به شورای گسترش آموزش عالی ارسال شود.
کد مطلب 1485950

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